Veranderingen aanstaande bij Oranje: 'Coaches van topclubs bellen Koeman'

Het lijkt niet de vraag óf, maar op hoeveel posities Ronald Koeman zijn opstelling tegen Gibraltar gaat wijzigen ten opzichte van het thuisduel met Ierland. Het Nederlands elftal boekte zaterdag een moeizame 1-0 overwinning op de Ieren en plaatste zich zodoende definitief voor het EK. Maarten Wijffels verwacht flink wat wijzigingen in de laatste kwalificatiewedstrijd. Omdat Oranje het startbewijs voor de eindronde in Duitsland al binnen heeft, maar ook vooral omdat clubcoaches zich met een dringende boodschap bij Koeman hebben gemeld.

Het Nederlandse elftal werkte zondag de eerste training af op Portugese bodem ter voorbereiding op het treffen met Gibraltar, dat in Faro wordt gespeeld. Bekend terrein voor Oranje. Volgens Wijffels liet Koeman op de training niet zien wat hij dinsdagavond allemaal van plan is, maar staat er wel van alles te gebeuren bij Oranje. “Wat je merkt nu het elftal zich heeft geplaatst voor het EK is dat er allemaal coaches gaan bellen en toch wel een beetje druk uitoefenen”, vertelt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

“Stel je bent Jürgen Klopp en je hebt hier Van Dijk en Gakpo rondlopen. In het bijzonder Van Dijk, die natuurlijk een blessureverleden heeft”, vervolgt Wijffels. “Stel dat hij hier tegen Gibraltar, terwijl de kwalificatie al gespeeld is, nog een blessure oploopt. Daley Blind heeft het meegemaakt, een zware blessure in een interland tegen Gibraltar. Daardoor was het nog maar de vraag of hij het EK zou halen. Dan raak je dus geblesseerd tegen een tegenstander die er niks van kan en dat op een knollenveld in Gibraltar. Dus dat is wel een beetje het schrikbeeld en daarom wordt Koeman toch wel op het hart gedrukt door die clubcoaches dat hij hun spelers moet sparen.”

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente koos er zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Georgië voor om zijn elftal op negen posities te wijzigen ten opzichte van het treffen met Cyprus een paar dagen eerder. Uitgerekend Gavi, een van de twee spelers die hun basisplaats behielden, raakte in de eerste helft ernstig geblesseerd aan zijn knie. Of Koeman rekening gaat houden met spelers die veel wedstrijden spelen met en belangrijk zijn voor hun club, zal moeten blijken. Wijffels verwacht in ieder geval wel wat wijzigingen. “Misschien spelen er wel elf anderen. Dallinga, Stengs, Veerman en misschien zelfs Teze wel. Zo’n Dallinga, dat is natuurlijk een prachtig moment om zo’n jongen voor het eerst in het Nederlands elftal te zien.”

Thijs Dallinga werd vorige week maandag bij het Nederlands elftal geroepen na het afhaken van Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De spits maakte vorig jaar de overstap van Excelsior naar Toulouse en bewijst ook in Frankrijk een makkelijk scorende spits te zijn. Zo was Dallinga onlangs nog trefzeker tegen Liverpool in de Europa League. Koeman liet tijdens een persconferentie al weten positief onder de indruk te zijn van de mogelijk aanstaande debutant. “Het zal geen enorme graadmeter worden, maar tóch. Koeman zei in aanloop naar de wedstrijd tegen Ierland dat de manier waarop Dallinga ballen aanneemt en afwerkt hem wel was bevallen”, aldus Koeman.