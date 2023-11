Vitesse heeft één duidelijke topkandidaat om Cocu op te volgen

Vitesse heeft Edward Sturing op het oog als (tijdelijke) opvolger van Phillip Cocu. De Arnhemmers kijken in eerste instantie naar een interne vervanger van de coach die zelf besloot om op te stappen. Een constructie met Nicky Hofs is ook een van de opties die wordt genoemd.

Dat schrijven De Gelderlander en De Telegraaf zondag althans over de vacature in het GelreDome. Sturing heeft Vitesse in het verleden al vijf keer (!) naar voren geschoven, maar gaf eerder ook aan dat niet meer te willen doen, omdat hij nooit permanent het vertrouwen kreeg als eindverantwoordelijke. De verwachting is dan ook dat hij alleen instapt als hij niet op interim-basis, maar definitief de opvolger wordt van Cocu.

Ook is het mogelijk dat Vitesse eerst tijdelijk iemand naar voren schuift tot de winterstop om dan verder te kijken naar een nieuwe trainer. Dat kan dan tijdelijk iemand zijn zonder diploma’s, als er dispensatie aangevraagd wordt. Daarvoor vallen de namen van de ongediplomeerde assistenten Theo Janssen en Chris van der Weerden. Zij nemen in elk geval de komende dagen de honneurs waar na het vertrek van Cocu.

Sturing is echter de topkandidaat voor technisch directeur Benjamin Schmedes, maar de coach wil dan een vast contract. Mogelijk is er een combinatie met Hofs mogelijk, omdat hij bezig is aan zijn trainerscursus en voor de langere termijn wordt gezien als hoofdcoach. Momenteel heeft hij het O21-team onder zijn hoede. Dat er alleen intern wordt gekeken heeft uiteraard ook met de beperkte financiële mogelijkheden van de club te maken. In dat kader was het een mooi gebaar van Cocu dat hij afzag van financiële compensatie.