Voor seksueel misbruik veroordeelde oud-Ajacied ontkent beschuldigingen

De veroordeelde oud-Ajacied Tarik O. heeft ontkend dat hij schuldig is aan seksueel misbruik van zijn eigen dochter, zo meldt advocaat Geertjan van Oosten in een persbericht. De beschuldigingen komen volgens Van Oosten van een ex-partner van O., die niet het beste met de oud-voetballer voor heeft.

De Telegraaf meldde vorige week dinsdag dat de oud-speler van onder meer Ajax en Sevilla in Spanje is veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden in 2011. "O. kroop bij zijn dochtertje in bed en heeft haar op intieme plekken betast en aangerand", schrijft John van den Heuvel. Naast de celstraf is de oud-voetballer ook een contactverbod opgelegd, zo weet de misdaadverslaggever.

Artikel gaat verder onder video

“De cliënt ontkent stellig dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan iedere vorm van seksueel overschrijdend gedrag richting zijn aangenomen dochter. De beschuldigingen zijn geuit door een ex-partner waar hij een hele roerige tijd mee heeft doorgebracht. Hij is al eerder door haar toedoen onterecht met justitie in aanraking gekomen en heeft een buitengewoon slechte relatie met haar”, valt er te lezen in het persbericht van advocaat Van Oosten.

O. speelde in de jaren '90 enkele seizoenen in het succesvolle Ajax-elftal van toenmalig trainer Louis van Gaal en maakte deel uit van de ploeg die in 1995 de Champions League won. In dat toernooi kwam hij zelf één keer in actie namens de Amsterdammers, in de groepswedstrijd tegen AEK Athene (2-0) tekende hij voor beide treffers.