Waanzinnige start van Frankrijk - Gibraltar: 'Dit is ongetwijfeld nog nooit vertoond'

Een bizarre start van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Gibraltar. Binnen vier minuten leidde Frankrijk met 2-0, dankzij twee eigen doelpunten van Gibraltar.

In de derde minuut gleed Ethan Santos de bal in eigen doel na een voorzet van Jonathan Clauss; na vier minuten werkte Aymen Mouelhi de bal achter zijn eigen keeper nadat een schot van Antoine Griezmann nog werd gepareerd door de keeper.

De beelden zorgen voor grote verbazing bij de commentator van Ziggo Sport. “Dit is toch niet te geloven! Weer een eigen doelpunt! Mouelhi scoort ook in het verkeerde doel! Dit is ongetwijfeld nog nooit vertoond. Twee eigen goals in vier minuten”, zo klinkt het.

Frankrijk en Gibraltar zijn groepsgenoten van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiereeks. Frankrijk pakte de maximale score in de eerste zes wedstrijden en is al zeker van plaatsing voor het EK; Gibraltar pakte geen enkel punt en treft dinsdagavond het Nederlands elftal.