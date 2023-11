Wijndal komt met veelzeggende reactie onder Instagram-post Brobbey

had zondagavond met een rake kopbal een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning van Ajax op sc Heerenveen, maar als het aan de aanvaller zelf had gelegen, dan had hij twee doelpunten achter zijn naam gekregen. Brobbey dacht zijn ploeg in de tweede helft op 3-1 te schieten, maar werd teruggefloten wegens een vermeende overtreding. De Amsterdammer liet na afloop al weten dat hij dat te zwaar bestraft vond en is het daarover eens.

Ajax kende een moeilijke start tegen sc Heerenveen, maar opende halverwege de eerste helft desondanks de score. Na de openingstreffer van Steven Bergwijn begon de ploeg van trainer John van ’t Schip beter te voetballen en kwam het dankzij een rake kopbal Brobbey op 2-0. De Amsterdammers leken op rozen te zitten, maar de aansluitingstreffer van Luuk Brouwers vlak voor rust deed het spelbeeld volledig kantelen. Ajax had het moeilijk in de tweede helft. De 3-1 van Brobbey was dan ook meer dan welkom, ware het niet dat de scheidsrechter er een stokje voor stak.

“Ik denk dat het doelpunt zomaar werd afgekeurd. De scheidsrechter zei er helemaal niets over. Na die VAR-check gingen we gewoon door”, zei Brobbey na afloop voor de camera van ESPN. De aanvaller van Ajax beklaagde zich over het feit dat hij vaak de overtreding tegen krijgt, terwijl zijn tegenstanders met veel weg lijken te komen. “Volgens mij valt hij al. Ik duw niet eens. Altijd wanneer verdedigers aan mij trekken, krijg ik geen vrije trap. Als ik ze een klein beetje aanraak, is het een vrije trap. Ik snap het niet”, aldus de Oranje-international.

Brobbey is niet de enige die vindt dat zijn doelpunt ‘gewoon’ had moeten tellen. Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen is Wijndal - die afgelopen zomer op huurbasis de overstap maakte van Ajax naar Antwerp FC - niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Heel goed vriend, 2 goals”, reageert Wijndal op Instagram onder een post van Brobbey over de overwinning op sc Heerenveen. Brobbey heeft niks aan de reactie van Wijndal toe te voegen. “Je hebt gelijk vriend…”, stelt de nummer negen van Ajax.