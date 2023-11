Willaert: 'Hij ziet eruit als een ballenjongen, heeft een hoog stemmetje, maar het is een kerel'

staat tevreden voor de camera na het 2-2 gelijkspel tussen Almere City en Ajax. De rechtsback van Almere City maakte het openingsdoelpunt, waarna Ajax een 1-2 voorsprong greep. Tot genoegen van Ritmeester van de Kamp hield Almere City dankzij een late strafschop toch nog een punt over aan de wedstrijd.

Ritmeester van de Kamp stond 75 minuten op het veld en was daarna moegestreden. “Zeker als wingback is het soms een zware rol, steeds op en neer gaan. Na 75 minuten was de tank wel leeg. Ik was vandaag ook wat meer in de as van het veld dan gebruikelijk, vanwege een tactische wijziging bij Ajax.” Ritmeester van de Kamp tikte de 1-0 binnen in een leeg doel; hij dacht er nog even aan om de bal over de lijn te lopen. “Maar als dat misgaat, ga je de hele wereld over. Daar had ik ook geen behoefte aan, dus ik tikte ‘m gewoon rustig binnen.”

Artikel gaat verder onder video

De doelpuntmaker spreekt van een verdiend punt voor Almere City. “Of je me mag feliciteren met een punt? Ja, dat mag zeker.” ESPN-presentator Cristian Willaert geniet van het interview, vertelt hij aan analist Marciano Vink. “Een heerlijk interview. Het lijkt alsof Leo (verslaggever Leo Oldenburger, red.) een ballenjongen interviewt. Zo ziet hij eruit, laten we eerlijk zijn. Met een hoog stemmetje. Maar als je ‘m ziet spelen: het is een enorme kerel met een motor.”

Vink is gecharmeerd van het spel van Ritmeester van de Kamp, zo liet hij voorafgaand aan de wedstrijd al weten. “Ja, van tevoren hebben we al een lofzang over hem gehouden. Dat gaan we niet nog een keer doen.”