Willem van Hanegem vraagt zich één ding af na laatste twee wedstrijden van Feyenoord

Willem van Hanegem moest een paar keer met zijn ogen knipperen toen hij Feyenoord zag spelen tegen FC Twente en RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Arne Slot werd na de overwinning op Lazio in de Champions League flink de hemel in geprezen, maar kwam in de laatste twee competitieduels erg moeizaam voor de dag. Van Hanegem vraagt zich af of een aantal spelers bij Feyenoord het niet iets te hoog in hun bol hebben gekregen.

Na de gelijke spelen in de eerste twee competitiewedstrijden stond er geen maat meer op Feyenoord. De Rotterdammers walsten in de Eredivisie over de ene na de andere ploeg heen en maakten ook in de Champions League veel indruk. Na de overwinning op Lazio werd er veel verwacht van het treffen met FC Twente, maar dat ging met 2-1 verloren. Ook op bezoek bij RKC Waalwijk kon Feyenoord niet het hoge niveau aantikken. Wat dat betekent voor de komende belangrijke wedstrijd tegen Lazio? Volgens Van Hanegem zegt een slechte generale niet zoveel, maar zal het wel een stuk beter moeten dan in de afgelopen twee wedstrijden.

“Ik heb naar Lazio gekeken tegen Bologna met een uitstekende Joshua Zirkzee als spits en ik kreeg alweer de indruk dat het beste er wel vanaf is bij Lazio. Maar goed, Feyenoord deed de laatste twee wedstrijden ook pijn aan de ogen”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dat ze na afloop riepen dat er wat kansen waren gecreëerd tegen RKC is hartstikke leuk, maar het zou vooral gek zijn geweest als dat tegen tien spelers niet het geval was geweest.” Santiago Giménez faalde vanaf elf meter en ook Lutsharel Geertruida oogde - volgens Kenneth Perez althans - een beetje nonchalant. “Zouden er spelers zijn bij Feyenoord die het hier en daar wat hoog in hun bol hebben gekregen?”, vraagt Van Hanegem zich dan ook af.

“Na de winst tegen Lazio werden ze echt bedolven onder de complimenten. Maar na die partij zag ik zo veel spelers tweemaal een heel laag niveau aantikken”, vervolgt De Kromme. “Giménez voorop. Kijk, dat hij en zijn vrouw in een dinosauruspak willen picknicken, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar hij moet snappen: bij een club als Feyenoord word je wekelijks langs de meetlat gelegd en tegen FC Twente was het helemaal niks tegen RKC dus weer niet. Dan vinden mensen zo’n dinopak opeens een stuk gekker. En nee, ik kijk niet puur naar die zwakke penalty. Giménez had Feyenoord snel op 0-2 moeten zetten, dat is zijn taak.”