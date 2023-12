Ajax beging grote fout in de zomer: ‘Het blijft iets ongelooflijks, totaal krankzinnig’

Sjoerd Mossou kan nog steeds niet geloven dat Ajax er afgelopen zomer bewust voor koos om Peter Bosz te laten lopen. De trainer uit Apeldoorn leek een rentree in de Johan Cruijff ArenA zelf wel te zien zitten, maar niet iedereen in Amsterdam stond open voor een hereniging. Mossou heeft er geen goed woord voor over.

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat Ajax afscheid nam van Alfred Schreuder. De coach uit Barneveld werd in mei 2022 aangesteld als opvolger van Erik ten Hag en beleefde weliswaar een veelbelovende start in Amsterdam, maar slaagde er niet in die een passend vervolg te geven en werd in januari van dit jaar op straat gezet. Ajax stelde John Heitinga vervolgens aan als tijdelijke vervanger, maar het had er vanaf het begin al alle schijn van dat de club in de zomer op zoek zou gaan naar een nieuwe hoofdtrainer.

Bosz was beschikbaar en hijzelf liet blijken wel open te staan voor een terugkeer in Amsterdam, maar daar kwam het dus niet van. Waar Ajax een dramatische eerste seizoenshelft beleeft, heeft Bosz het met PSV uitstekend voor elkaar. De Eindhovenaren overwinteren in de Champions League en zetten Feyenoord afgelopen zondag op tien punten. “Als je veertien wedstrijden achter elkaar wint, dan ben je natuurlijk de keizer, koning, generaal of hoe je het maar wil noemen van de Eredivisie”, zegt Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Maar dat is toch ook niet helemaal nieuw? Dat blijft ook wel iets bijzonders. In Amsterdam gaat het er nog regelmatig over, maar dat ze bewust Bosz hebben laten lopen…”

De verbazing druipt er vanaf bij Mossou. “Dat het een bewuste keuze is geweest om hem níet te nemen… Dat blijft toch iets ongelooflijks. Terwijl hij beschikbaar was en zelf heel graag wilde. Er was eigenlijk geen enkele belemmering, behalve dat er een paar mensen waren die daar geen zin in hadden. Dat is wat het is geweest. Totaal krankzinnig”, aldus Mossou, die Bosz altijd al een ‘buitengewone’ trainer heeft gevonden. Met de kritiek dat de Apeldoorner te weinig prijzen wint, kan Mossou niet heel veel. “Bekijk zijn carrière over een hele lijn, de niveaus waarop hij gewerkt heeft en het voetbal dat bij de meeste van zijn clubs gespeeld werd. Dan heb je wel heel duidelijk een signatuur en dat bewijst hij nu.”

Etienne Verhoef, de presentator van de podcast, vraagt zich af of Chief Sports Officier Maurits Hendriks van Ajax ’s nachts nog weleens zwetend wakker wordt. “Dat denk ik wel, of Edwin van der Sar Misschien”, reageert Mossou. “Dat hij zich afvraagt of ze zo eigenwijs hadden moeten zijn. Het is onwaarschijnlijk, dat het sentiment binnen een club zo’n rol speelt in plaats van er nuchter en professioneel naar te kijken. Gelukkig hebben ze dat bij PSV wel gedaan en met alle succes van dien.”