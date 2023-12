Borussia Dortmund wrijft in de handen met PSV: ‘Geweldige kans voor ons om door te gaan’

Borussia Dortmund is blij met de loting van de achtste finales van de Champions League. De Duitse club zag zichzelf gekoppeld worden aan PSV. Waar de Eindhovense fans perspectief zien in de loting, reageert ook de clubleiding van Dortmund positief.

Dortmund eindigde als groepswinnaar in een poule met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United. Een zeer knappe prestatie van de ploeg van Edin Terzic. In de Bundesliga heeft BVB het dit jaar echter een stuk lastiger. Dortmund staat op een vijfde plaats, met vijf punten achterstand op nummer vier Stuttgart. Het gat met koploper Bayer Leverkusen bedraagt al dertien punten.

Terzic is blij met de Champions League-loting tegen PSV, al waakt hij voor onderschatting. "PSV speelt tot nu toe een perfect seizoen, met zestien overwinningen uit zestien wedstrijden in de Eredivisie. We kijken uit naar de wedstrijd, maar het is nog ver weg”, begint de Duitse trainer op de officiële clubkanalen. “We beseffen dat dit een geweldige kans is om door te gaan naar de volgende ronde”, gaat Terzic verder.

Sebastian Kehl, hoofd voetbalzaken bij Dortmund, is eveneens positief over de loting. “Het is een aantrekkelijke en uitdagende loting. Ze hebben alle zestien wedstrijden in hun competitie gewonnen, met een doelsaldo van 56 doelpunten voor en zes doelpunten tegen. Op dit moment is PSV dé te kloppen ploeg in Nederland”, reageert hij.

De laatste keer dat Dortmund de kwartfinales van het miljardenbal haalde was in seizoen 2020/21. De Duitsers klopten Sevilla en troffen vervolgens Manchester City, dat over twee wedstrijden met 4-2 te sterk was. “Ons doel is duidelijk: voor het eerst in jaren de kwartfinales van de Champions League bereiken”, zegt Kehl.