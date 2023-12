Dit zijn alle achtste finales van de Champions League: titelfavorieten loten niet ongunstig

De loting van de achtste finales voor de Champions League zijn verricht. PSV werd maandagmiddag gekoppeld aan Borussia Dortmund, maar hoe ziet de hele loting eruit?

De wedstrijd tussen Napoli en FC Barcelona zal ongetwijfeld behoren tot één van de leukste duels die uit de loting zijn gekomen. Ook de wedstrijd tussen Internazionale en Atlético Madrid springt direct in het oog. Paris Saint-Germain zal het opnemen tegen het verrassende Real Sociedad, dat eerste eindigde in een poule met Inter, Benfica en RB Salzburg.

Real Madrid, Bayern München en Manchester City zullen gezien worden als de favorieten voor de Champions League-winst. Op het eerste oog lijken die ploegen een gunstige loting te hebben. Real Madrid is gekoppeld aan het RB Leipzig van onder meer Xavi Simons, terwijl Bayern het opneemt tegen Feyenoord-opponent Lazio. Regerend titelhouder City treft met FC Kopenhagen wellicht de zwakste tegenstander.

PSV treft Dortmund

PSV neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Dat heeft de loting van maandag uitgewezen. De Duitsers bezetten momenteel weliswaar de vijfde plaats in de Bundesliga, maar eindigden in de groepsfase van het miljardenbal knap boven Paris Saint-Germain. Arsenal, de groepswinnaar uit de poule van de Eindhovenaren, treft FC Porto.

De loting voor de achtste finales van de Champions League:

FC Porto - Arsenal

Napoli – FC Barcelona

Paris Saint-Germain – Real Sociedad

Internazionale - Atlético Madrid

RB Leipzig - Real Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern München

FC Kopenhagen - Manchester City

Loting Europa League en Conference League

Ook Feyenoord en Ajax hebben maandag te zien gekregen welke ploeg het gaat treffen in de Europese campagne. De Rotterdammers gaan in de tussenronde van de Europa League opnieuw de strijd aan met AS Roma. Ajax is gekoppeld aan FK Bodo/Glimt in de tussenronde van de Conference League.