Boulevard: Supporters van FC Barcelona genieten van foto Frenkie en Mikky uit 2015

Supporters van FC Barcelona lopen weg met en Mikky Kiemeney. Woensdag plaatst de club een foto van het koppel uit 2015, toen ze op bezoek waren in Camp Nou, plus een recente foto waarop ze de geboorte van hun zoontje Miles vieren.

"Did we make it? Yes we did", zo staat op de foto's geschreven, een verwijzing naar een TikTok-trend waarbij koppels oude en recente foto's van zichzelf tonen om te laten zien dat hun relatie stand heeft gehouden.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Barcelona reageren dolenthousiast op de post, die in zes uur tijd al ruim 100.000 likes heeft gekregen op Facebook. "Dit is een prachtige liefde", schrijven ze bijvoorbeeld. "Wat een mooi koppel." Een ander voegt met een knipoog toe: "Deze baby kan Barça in de toekomst nog van pas komen."

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.