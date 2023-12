'Boze Virgil van Dijk en André Onana clashen in spelerstunnel'

en Andre Onana hebben in de spelerstunnel nog een akkefietje gehad. De captain van Liverpool raakte zondagavond in conclaaf met de keeper Manchester United, die in de ogen van de Nederlander veel te veel tijd aan het rekken was. Daarop sprak hij de Kameroener aan, maar die was niet bepaald onder de indruk.

Volgens talkSPORT kwamen beide voetballers elkaar tegen bij het naar binnen gaan na de doelpuntloze remise. "Door jou hebben we maar een wedstrijd van een half uur gespeeld", zou de verdediger naar de oud-Ajacied hebben geroepen. Onana hoorde de woorden van VVD aan, maar zou niet inhoudelijk hebben gereageerd: hij liet het bij een glimlach richting Van Dijk.

Ook in de interviews na het duel was de captain van Liverpool enigszins geïrriteerd. “We hadden het meeste balbezit en hadden de beste kansen”, oordeelde Van Dijk na het gelijkspel. “Er was maar één team dat wilde te winnen en dat waren wij. Als dat niet lukt, dan is dat zeker frustrerend, omdat we in alle opzichten beter waren dan Manchester United.”

Zijn coach Jürgen Klopp had nog nooit een wedstrijd tegen United gezien waarin Liverpool zó dominant was, getuige ook de 34 schoten die het ondernam op Anfield. “Behalve het resultaat kan ik alleen maar positief zijn over het duel”, zei de coach. “Alleen op het beslissende onderdeel, namelijk scoren, waren we niet goed genoeg. Op een paar momenten hadden we misschien pech, maar op sommige momenten waren we niet rustig genoeg.”