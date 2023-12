'Binnenlandse toptransfer lonkt voor Ian Maatsen'

Hoewel woensdagavond voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen van een competitiewedstrijd van Chelsea, zou hij in januari kunnen vertrekken bij The Blues. De Nederlander werd onlangs al in verband gebracht met West Ham United en nu zou ook Manchester City hem op het lijstje hebben staan.

Maatsen verruilde de jeugdopleiding van PSV in de zomer van 2018 al voor die van Chelsea en na huurperiodes bij Charlton Athletic, Coventry City en FC Burnley komt hij er eindelijk ook in de hoofdmacht aan te pas. Maatsen maakte vorig seizoen veel indruk bij FC Burnley en had een sterk jaar afgelopen zomer al kunnen bekronen met een transfer, maar zag een definitieve overgang naar de promovendus niet zitten. De vleugelspeler ging voor zijn kans bij Chelsea. Hij kwam dit seizoen vooralsnog vijftien keer in actie, voornamelijk als invaller.

Artikel gaat verder onder video

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino gunde Maatsen woensdagavond in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace zijn eerste basisplaats in de Premier League, maar het is de vraag wat de Portugees daadwerkelijk met hem van plan is. Maatsen is bij Chelsea nog in het bezit van een contract tot medio 2025. Gesprekken over een verlenging daarvan zijn momenteel niet aan de gang. De situatie van Maatsen wordt door andere clubs uit de Premier League met interesse in de gaten gehouden. Transferexpert Rudy Galetti meldde eind vorige maand nog dat West Ham United overweegt om in januari aan te kloppen bij Chelsea en Maatsen.

Volgens The Athletic heeft ook Manchester City de 21-jarige Nederlander op de korrel. De regerend landskampioen is naar verluidt van hem gecharmeerd, maar het is onduidelijk of het ook echt werk wil maken van zijn komst. Onduidelijk is ook wat het perspectief voor Maatsen is op Stamford Brigde. Chelsea lijkt in ieder geval niet van plan om in de winterse transferwindow al afscheid van hem te nemen, gezien de personele problemen op de linksbackpositie. Marc Cucurella staat voorlopig aan de kant en Ben Chilwell zit ook al geruime tijd in de lappenmand. Maatsen speelde woensdag tegen Crystal Palace overigens niet als linksback, maar als rechtsbuiten. Hij kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans op de 1-0. Maatsen werd na een klein uur naar de kant gehaald.