Derksen schaamt zich voor eigen actie: 'Op de rand van hoogmoedswaanzin'

Vandaag Inside stond zondag in de Ziggo Dome met een grote liveshow. Hoewel het een groot succes was, voelde Johan Derksen zich absoluut niet thuis op het podium van het programma. In het theater werd een oudejaarsshow opgenomen, met allerlei verschillende gasten en een zaal vol publiek.

Derksen kon er echter maar moeilijk van genieten, omdat hij zich niet op zijn gemak voelde in de setting waarin het programma opgenomen werd. “Ik vind het op de rand van hoogmoedswaanzin”, blikte de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International desgevraagd terug in de uitzending van Vandaag Inside maandagavond.

Niet alleen Derksen was kritisch, volgens mediacriticus Victor Vlam doet het programma te weinig terug voor de fans. Wilfred Genee, Derksen en René van der Gijp keerden zondagavond terug in de concertzaal in Amsterdam voor de show Vandaag Inside Live, maar konden in tegenstelling tot vorig jaar niet rekenen op een bomvolle zaal. Desondanks vonden Gijp en Genee het wel een groot succes, vertelden ze in de uitzending.

Bekijk in onderstaand fragment de video waarin Derksen terugblikt op de show in Ziggo Dome van Vandaag Inside.