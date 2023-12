Overbodige Feyenoorder: 'Normaal om verder te kijken'

Javairo Dilrosun heeft in de afgelopen maanden hardop getwijfeld of hij wel bij Feyenoord moest blijven. De buitenspeler leek geen perspectief meer te hebben bij Arne Slot en kreeg na zijn eerste basisplaats sinds maanden de vraag of hij weleens getwijfeld heeft over een langer verblijf in Rotterdam-Zuid: daar reageerde hij bij ESPN bevestigend op.

"Het is normaal om verder te kijken als je in zo'n situatie komt en ziet dat je weinig minuten maakt”, erkende Dilrosun bij de tv-zender desgevraagd. In de slotfase van de window mocht hij ook vertrekken van Slot, maar kwam het niet tot een transfer. Desondanks ging Dilrosun niet bij de pakken neer zitten. “Ik heb er nooit met de pet naar gegooid. Dat pakt nu goed uit: de trainer geeft me weer minuten. Dat geeft hoop voor de tweede seizoenshelft.”

Dilrosun denkt echter wel nog steeds dat hij van waarde kan zijn voor de Rotterdammers, ook in de tweede seizoenshelft. “Ik heb altijd laten zien dat ik nog steeds een meerwaarde voor dit team ben”, zei de aanvaller, die tegen Heracles Almelo zondagmiddag een assist voor zijn rekening nam. “Na zo’n lange afwezigheid in de basis, probeer je vanaf de start het vooral simpel te houden en geen moeilijke dingen te doen. Maar wanneer het moment daar is, dan probeer je je tegenstander op te zoeken, ja. Dat heb ik geprobeerd te doen.”

Ook trainer Arne Slot had complimenten over voor de buitenspeler na zijn optreden tegen Heracles Almelo. “Ik heb aan hem een compliment gegeven en aan de spelers die vaak op de dag na een wedstrijd met hem hebben getraind. En dat is bij ons best vaak zo. En aan de stafleden die met hem hebben getraind en heel enthousiast de trainingen hebben gegeven. Het is knap dat als je zolang niet speelt, met een op het oog uitzichtloze positie, om dan zo hard te trainen dat je na drie á vier maanden fit genoeg bent om negentig minuten op hoog niveau te spelen. Dat is een compliment aan hemzelf.”