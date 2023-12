Dit is de volledige loting van de tussenronde van de Conference League

De loting van de tussenronde van de Conference League zit erop. Ajax, dat debuteert in het Europese toernooi, neemt het op tegen FK Bodø/Glimt. Hoe ziet de loting van de Conference League er verder uit?

Eintracht Frankfurt, de nummer zeven van de Bundesliga, werd gezien als een van de zwaarst mogelijke ploegen die Ajax kon treffen. De Duitsers zijn maandagmiddag gekoppeld aan het Belgische Union SG. Het Spaanse Real Betis neemt het op tegen de oud-club van onder meer Josip Sutalo en Luka Ivanusec, Dinamo Zagreb. Legia Warschau, de opponent van AZ in de Conference League-groep, is gekoppeld aan FK Molde.

Ploegen die als nummer drie waren geëindigd in hun Europa League-poules, konden geloot worden tegen de nummers twee van de Conference League-groepen. Ajax werd derde in een groep met Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene.

Ajax treft FK Bodø/Glimt

Ajax neemt het in de tussenronde van de UEFA Conference League op tegen FK Bodø/Glimt. Dat heeft de loting maandagmiddag uitgewezen. Het is voor het eerst in de historie dat de clubs tegenover elkaar staan. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 15 en donderdag 22 februari.

De loting van de tussenronde van de Conference League:

Sturm Graz - Slovan Bratislava

Servette FC - Ludogorets

Union SG - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagreb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax - FK Bodø/Glimt

FK Molde - Legia Warschau

Maccabi Haifa - KAA Gent

Loting Champions League en Europa League

Ook PSV en Feyenoord hebben maandag te zien gekregen welke ploeg het gaat treffen in de Europese campagne. De Eindhovenaren gaan in de achtste finale van het miljardenbal de strijd aan met Borussia Dortmund. Feyenoord is (opnieuw) gekoppeld aan AS Roma in de tussenronde van de Europa League.