Driessen verbaasd door Ajax-speler: 'Héél oncollegiaal'

De actie van in het duel met RKC Waalwijk heeft voor gemengde gevoelens gezorgd. De aanvaller van Ajax vroeg om een VAR-check na een harde overtreding van op Kristian Hlynsson. Valentijn Driessen vond het zeer oncollegiaal, maar Mike Verweij snapt het dan weer wel.

“Berghuis kreeg vanwege die overtreding tegen Olympique Marseille, die gele kaart die werd omgezet in een rode kaart, veel kritiek. Maar Berghuis zag het wel heel scherp vond ik”, doelde Verweij op de overtreding van Oukili op Hlynsson. “Ook zo’n scheidsrechter denkt even de laatste zes minuten te fluiten. Maar Pol van Boekel had natuurlijk wel een rode kaart moeten geven voor die overtreding. Ik weet niet of je zo moet gaan staan, van: 'kijk eens naar het VAR-scherm'. Maar dat daar niet naar gekeken is. Het was een overtreding waar rood gegeven had moeten worden.”

Driessen heeft een totaal andere kijk op de actie van Berghuis. “Vragen om een kaart is geel. Het vragen voor dit: kan dit wel? Ik vond het heel oncollegiaal, moet ik zeggen”, reageerde Driessen. “Zeker omdat je al heel snel zag dat Hlynsson wel verder kon spelen. Super oncollegiaal.”

“Ik weet niet of het oncollegiaal is”, antwoordde Verweij. “Ik denk dat het juist heel collegiaal was, omdat Hlynsson een jonge jochie in de selectie van Ajax is. Hij wordt door de oudere spelers in de selectie op handen gedragen. Die zagen dat hij een schandalige schop kreeg. Maar hij mag het niet doen, want volgens mij staat hier ook een gele kaart op.”