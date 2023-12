Erik ten Hag trekt uiterst pijnlijke conclusie over Manchester United na afgang op Old Trafford

Erik ten Hag stond na afloop van de wedstrijd tegen Bournemouth, dat zaterdag met 0-3 te sterk was op Old Trafford, balend de media te woord. De oud-trainer van Ajax en FC Utrecht trekt een uiterst pijnlijke conclusie over het elftal waarin hij de afgelopen anderhalf jaar al meer dan 400 miljoen euro heeft mogen investeren.

Al na vijf minuten keek het elftal van Ten Hag zaterdag tegen een achterstand aan tegen de laagvlieger. Scott McTominay werd makkelijk afgetroefd op het middenveld, Lewis Cook snelde langs Sofyan Amrabat en zette laag voor op Dominic Solanke, die doelman André Onana van dichtbij kalm kon verschalken. De trainer baalt na afloop vooral van de slappe start van zijn elftal: "De manier waarop we begonnen was niet goed, dat was poor", wordt hij geciteerd door het lokale Manchester Evening News.

Artikel gaat verder onder video

"Het zijn de eerste vijf minuten van de wedstrijd", vervolgt Ten Hag, "en vooral tegen een tegenstander als die van vandaag, die heel goed is in de omschakeling, creëer je de perfecte omstandigheden. Dat zou niet mogen gebeuren." Het duel stond in schril contrast met het treffen met Chelsea, dat midweeks met 2-1 werd verslagen op Old Trafford. Ten Hag: "Je moet altijd klaar zijn voor de wedstrijd dus daar moet ik de verantwoordelijkheid voor nemen, ik moet het elftal daarop voorbereiden. Ik ben erg teleurgesteld met de manier waarop we startten, dat moet beter."

Conclusie

Het grote verschil met het midweekse duel leidt ertoe dat Ten Hag een sombere conclusie over zijn elftal trekt: "Ik denk dat we als team niet goed genoeg zijn om consistent te zijn", klinkt het. "We hebben het in ons, maar je moet het elke wedstrijd laten zien. Ik heb het vrijdag nog gezegd: in deze competitie kun je niet onder je niveau spelen, dan word je afgemaakt. En dat is wat er in de eerste vijf minuten gebeurde, dan loop je achter de feiten aan."