Feyenoord neemt in mineur afscheid van Champions League

Feyenoord heeft nagelaten om in stijl afscheid te nemen van de Champions League. Celtic was in de wedstrijd om de prestige en winstpremie met 2-1 te sterk. Op Celtic Park hielp Feyenoord dotten van kansen om zeep en strafte Luis Palma vanaf elf meter een onnozele duwfout van Ramiz Zerrouki af. Invaller Yankuba Minteh leek met zijn eerste Champions League-doelpunt kort voor tijd de Rotterdamse eer te redden, maar de Zweed Gustaf Lagerbielke bezorgde Celtic in de blessuretijd alsnog de overwinning. De verliespartij op Celtic Park veranderde niets aan de eindstand in groep E. Feyenoord gaat als nummer drie na de winterstop de Europa League in.

Feyenoord-trainer Slot begon met vaste basisklanten Wieffer en Trauner op de bank en gunde Beelen zijn basis- en tevens Champions League-debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. Feyenoord opende moeizaam en door slordigheden hielp het Celtic enkele keren dreigend te worden. De eerste fatsoenlijke aanval van Feyenoord was direct een zeer behoorlijke en leek een treffer op te leveren, maar een terecht vlagsignaal maakte de treffer van Giménez ongedaan. Kort daarna leek de Mexicaan alsnog zijn derde Europese treffer van het seizoen te maken, maar geheel vrijstaand schoot hij oog in oog met Hart slap in.

Artikel gaat verder onder video

De Rotterdammers kregen meer grip, maar na oliedom vasthouden van Zerrouki - en gretig naar de grond gaan van Scales - mocht Palma aanleggen vanaf elf meter. De Hondurese international liet Bijlow - ondanks een slecht genomen penalty - kansloos en schoot Celtic op voorsprong. Na de 1-0 liet eerst Timber na om de verdiende gelijkmaker te maken én lepelde kort voor rust aanvoerder Geertruida de bal van dichtbij op de paal.

Direct na rust had Bijlow met uitmuntend keeperswerk wel een antwoord op de inzet van Palma. Slot schonk gedurende de tweede helft meerdere spelers rust én gaf daarmee onder andere Van den Belt, Minteh en Ueda de kans om zich te laten zien. Het kwam het spel van Feyenoord niet ten goede én het aardige niveau uit het eerste bedrijf werd bij lange na niet meer aangetikt. Toch kwamen de Rotterdammers tien minuten voor tijd via de slecht ingevallen Minteh langszij. Na een dieptebal van Giménez zette Van den Belt een uitstekend blok, waarna de jonge Gambiaan eenvoudig kon scoren. In een heerlijke slotfase kreeg Feyenoord nog enkele kansen en ronselde McGregor een bal op de lat. In de blessuretijd kopte invaller Lagerbielke Celtic alsnog naar de winst. Feyenoord kende een hoopvol begin in groep E met twee overwinningen uit drie wedstrijden, maar de Europese campagne ging na dit verlies – en de twee eerdere nederlagen - als een nachtkaars uit.

Overige uitslag

Atlético Madrid - Lazio 2-0