Feyenoord-supporters krijgen belangrijk nieuws rondom eventuele komst van Boadu

Feyenoord heeft momenteel geen interesse in AS Monaco-aanvaller , zo weet 1908.nl te melden. De spits, die niet veel aan spelen toekomt in de Franse competitie, werd de afgelopen dagen aan de Rotterdammers gelinkt. Feyenoord kijkt namelijk rond naar een winterversterking, aangezien Arne Slot in de maand januari en februari een aantal aanvallers moet missen.

De trainer van de Rotterdammers zal de komende periode geen beroep kunnen doen op Yankuba Minteh en Ramiz Zerrouki (Afrika Cup) en Ayase Ueda en Alireza Jahanbakhsh (Azië Cup). Feyenoord kan daardoor wel een extra aanvaller gebruiken, waardoor technisch directeur Dennis te Kloese zijn ogen open zal houden in de transferperiode. Volgens 1908.nl speelt er momenteel echter 'weinig boeiends' rondom Feyenoord en is er van interesse in Boadu, die zou mogen vertrekken bij AS Monaco, geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

"Boadu? Niets concreets, er speelt sowieso niets boeiend", schrijft het goed ingevoerde 1908.nl. Feyenoord-supporters zullen vermoedelijk nog even moeten wachten tot er meer gaat spelen rondom de club, maar de kans lijkt zeker aanwezig dat er een extra aanvaller naar De Kuip komt: "We hebben alleen behoefte aan een speler, die ons direct kan helpen. We hebben geen speler nodig die goed genoeg is voor Feyenoord, maar zich eerst een half jaar moet doorontwikkelen", gaf Slot onlangs aan over de zoektocht naar versterking.