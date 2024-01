Krabbendam kiest hét Feyenoord-moment van 2023: 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat...'

Martijn Krabbendam vindt de winnende treffer van op bezoek bij Ajax op 19 maart van dit jaar het mooiste Feyenoord-moment van 2023. De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord stevende lang af op een gelijkspel, maar dankzij de rake kopbal van Geertruida een paar minuten voor tijd trokken de Rotterdammers alsnog aan het langste eind en zetten ze een grote stap richting de eerste landstitel sinds 2017.

Feyenoord heeft een onvergetelijk jaar achter de rug. De Stadionclub was bij aanvang van het afgelopen seizoen zeker niet de belangrijkste titelkandidaat, maar ging in de winterstop wel aan de leiding in de Eredivisie. De koppositie gaf Feyenoord in de tweede seizoenshelft niet meer uit handen, mede dankzij de 2-3 overwinning op Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor werd de voorsprong op de aartsrivaal zes punten. “Er waren een aantal momenten, maar als ik moet kiezen denk ik toch de 2-3 van Geertruida bij Ajax in de ArenA”, zegt Krabbendam voor de camera van zijn werkgever Voetbal International.

De thuiswedstrijd tegen Feyenoord was voor Ajax de uitgelezen mogelijkheid om de koppositie te heroveren. De Amsterdammers hadden eind januari afscheid genomen van Alfred Schreuder en John Heitinga aangesteld als diens (tijdelijke) vervanger. Heitinga kende een prima start op de bank bij de hoofdmacht en de koppositie lag op 19 maart voor het grijpen. Ajax kwam tegen Feyenoord weliswaar vroeg op achterstand, maar herstelde zich en ging met een 2-1 voorsprong de rust in. In de tweede helft kwam de thuisploeg er echter niet meer aan te pas. Feyenoord was heer en meester en ging er dankzij treffers van Sebastian Szymánski en dus Geertruida met de volle buit vandoor.

Krabbendam wist niet wat hij meemaakte in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een stadion zo stil reageerde op een doelpunt. De perstribune bij Ajax is heel hoog. Er ligt nog net geen sneeuw. Maar daarvoor zitten allemaal mensen, dat zijn gewoon supporters. Die bal kwam, de hoekschop en Geertruida kopt ‘m binnen en opeens kon je een speld horen vallen. Dat betekende dat de impact van de goal groot was en daar heeft Feyenoord uiteindelijk de basis gelegd voor het kampioenschap”, blikt de clubwatcher terug. Dat niet alleen. “Het was achttien jaar geleden dat Feyenoord voor het laatst een wedstrijd had gewonnen in de ArenA. Dat maakte het ook nog een historische wedstrijd en een historische goal.”

