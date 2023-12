Johan Derksen pakt Ajax-spelers genadeloos hard aan na actie tegen online haat

Johan Derksen was zaterdagavond niet onder de indruk van de actie die Ajax voerde tegen online haatreacties. De Amsterdammers deelden beelden op sociale media en speelden tegen Sparta met drie punten op de achterkant van het shirt: "Dit is zinloos, dit is een actie voor de bühne”, oordeelt De Snor maandagavond.

“Iedereen heeft er last van, maar die voetballers van Ajax van tegenwoordig zijn eerder miljonair dan dat ze volwassen zijn, die lopen naast hun schoenen en kunnen het niet hebben", begint Derksen in de uitzending van Vandaag Inside. "Ze moeten realiseren: dit los je niet op. Dan moet je gewoon een grote jongen zijn of, zoals ik doe, niet op sociale media kijken. Dan heb je er helemaal geen last van”, denkt Derksen, op wie de actie van de ploeg de nummer vijf van de Eredivisie weinig indruk maakte: “Ik had nu de indruk dat de spelers van Ajax die mensen op sociale media even wilden heropvoeden.”