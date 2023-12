'Manchester United-directeur stapt op het vliegtuig en hoopt viertal van 266 miljoen te slijten'

Manchester United hoopt afscheid te gaan nemen van vier overbodige spelers en daarom is voetbaldirecteur John Murtough eerder deze maand naar Saudi-Arabië gevlogen. De club van trainer Erik ten Hag hoopt een aanzienlijk bedrag op te halen met de verkoop van , , en , die gezamenlijk in totaal voor 230 miljoen pond (266 miljoen euro) naar Manchester werden gehaald.

Dat schrijft The Daily Mail. De krant weet dat Murtough in Riyadh heeft gesproken met vertegenwoordigers van de Saudi Pro League, in de hoop dat er in januari al zaken gedaan zouden kunnen worden. Met de opbrengst van een eventuele uitgaande toptransfer zou de club in de winterstop de transfermarkt op kunnen om de selectie van Ten Hag van een kwaliteitsimpuls te voorzien, zo is de gedachte. De bestuurder zou echter geen overeenstemming over een of meerdere deals hebben bereikt, maar wel 'enkele belangrijke nieuwe relaties voor United hebben opgebouwd', zo valt te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Het vertrek van Sancho is volgens de krant 'de grootste prioriteit' op Old Trafford. De nog altijd maar 23-jarige vleugelspeler werd in de zomer van 2021 nog voor 85 miljoen euro weggekocht bij Borussia Dortmund, maar kwam begin dit seizoen stevig in botsing met Ten Hag. De 23-voudig Engels international betichtte de trainer op X van liegen, weigerde daarvoor excuses te maken en speelde sindsdien geen minuut meer voor The Red Devils. Casemiro, die anderhalf jaar geleden voor 70 miljoen werd overgenomen van Real Madrid, kwam al sinds oktober niet meer in actie vanwege een blessure.

Ook de twee Fransmannen Varane en Martial zouden mogen vertrekken, al schrijft de krant dat zij (net als Casemiro) niet gedwongen zullen worden om te gaan, aangezien zij vooralsnog 'belangrijke leden van het team van Ten Hag' zullen blijven. Varane was op een gegeven moment volgens Britse media echter zesde (!) keus in het centrum van de defensie van United, maar speelde afgelopen zondag nog de volle 90 minuten tegen Liverpool, dat op Anfield op een 0-0 gelijkspel werd gehouden. Martial is op zijn beurt nog een aankoop uit het tijdperk-Louis van Gaal, maar is ook onder Ten Hag doorgaans niet zeker van een plek in de basis.