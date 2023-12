Koeman ziet één smetje op 'prima loting' Oranje: 'Het mocht niet zo zijn...'

Bondscoach Ronald Koeman spreekt van een 'prima loting' voor het Nederlands elftal, dat zaterdag bij de loting in Hamburg op het EK van aankomende zomer is gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en een playoff-winnaar. Toch ziet de 60-jarige keuzeheer wel één smetje voor Oranje.

"Het begon niet zo leuk met Frankrijk, natuurlijk", steekt de bondscoach voor de camera's van ESPN - met enig gevoel voor understatement - van wal. In zijn eerste periode bij Oranje trof hij de Fransen al in de groepsfase van de Nations League. In september 2018 verloor hij de eerste confrontatie tegen de toenmalig regerend wereldkampioen met 2-1, in november van dat jaar volgde in De Kuip een 2-0 zege. Vervolgens werd Nederland ook in de afgelopen EK-kwalificatiereeks aan de Fransen gekoppeld. Deze keer leed Koeman twee nederlagen tegen Les Bleus: 4-0 en 1-2.

"Je hebt liever een andere sterke, laat ik het zo zeggen", vervolgt Koeman. "Als je in de laatste paar jaar al zo vaak tegen ze hebt gespeeld, dan wil je ook graag weleens een ander sterk land. Maar het mocht niet zo zijn..." Bij de NOS toont hij zich wel iets optimistischer over de hernieuwde confrontatie met de verliezend WK-finalist: "Ik zei net ook tegen Nigel (de Jong, red.): 'We hebben de laatste twee verloren, dus dat je wint komt ook steeds dichterbij." Met Oostenrijk en de playoff-winnaar die de groep completeren is hij daarentegen wél tevreden: "Voor de rest is het denk ik een prima loting."

Oostenrijk is voor Koeman niet heel bekend als tegenstander: "Weet ik niet, ik heb weinig beeld van hen op dit moment, dus dat moeten we afwachten." Op het vorige EK, in 2021, was Oranje - destijds onder leiding van Frank de Boer - in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor de Oostenrijkers, door treffers van Memphis Depay en Denzel Dumfries. "Ja OK", reageert Koeman op die wedstrijd", "maar ik weet niet of dat nog steeds ongeveer hetzelfde elftal is. Ik weet wel dat ze een aantal spelers hebben die echt wel bij grote clubs spelen, dus we moeten afwachten."