Kwakman en Perez pakken Feyenoord aan: 'Dat leken af en toe wel pupillen, dat was slecht!'

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn geschrokken van het niveau van de spelhervattingen van Feyenoord. Veel hoekschoppen en vrije trappen van de Rotterdammers kwamen niet goed aan, totdat Igor Paixão binnen de lijnen kwam. De analisten schrokken van het niveau van de spelhervattingen.

"Dat was slecht", begint Kenneth Perez nadat presenator Milan van Dongen in het programma Dit was het Weekend op ESPN begint over de hoekschoppen en vrije trappen van Feyenoord: "Dat leken af en toe wel pupillen", zegt Van Dongen vervolgens: "Als je niet in de wedstrijd zit kan een spelhervatting uitkomst bieden en dat zag je ook aan PSV bij de tweede goal", voegt Kees Kwakman toe. "Maar het was zo slecht, zo laag."

Artikel gaat verder onder video

Kwakman zag het in de 71e minuut veranderen, toen Arne Slot een wissel doorvoerde bij Feyenoord. Toen ontstond er uit een hoekschop onder meer een hele goede kans voor Mats Wieffer: "Paixão had hele goede corners en vrije trappen, die heeft een mooie vrije trap ook. Maar dit was slecht verzorgd bij Feyenoord", concludeert de analist.