Luuk de Jong verbaast met interview: 'We baalden in de rust'

Luuk de Jong was enorm onder de indruk van de eerste helft van PSV. De Eindhovenaren stonden na ruim een kwartier met 0-3 voor bij AZ, desondanks was de captain van de formatie van Peter Bosz halverwege ook deels aan het balen.

Dat vertelde De Jong voor de camera van ESPN. “We baalden halverwege zelfs dat het 0-5 of 0-6 stond”, waren de opvallende woorden van de aanvoerder van PSV. “We hadden heel veel power, konden onder hun druk uitspelen. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Saibari en Til konden zich vrijdraaien en versnellen. Tillman kwam tussen de linies. We zijn heel sterk op dit moment.”

PSV is bovendien op zijn hoede voor gemakzucht. “In trainingen, in wedstrijden. Je zag dat we in de laatste fase van de eerste helft wat inzakken. Dan hebben we het dáárover”, zei De Jong. “Dat we dat níet willen zien. In vergelijking met de eerste helft, viel de tweede helft tegen. In de eerste helft stond ik echt te genieten op het veld. Het tempo was fantastisch in de eerste helft, maar ik baal dat we niet meer goals hebben gemaakt. AZ stond ook compacter om de schade te beperken.”

De Jong merkte tussen de lijnen dat AZ geen antwoord had op het spel van PSV. “Je wil dat een tegenstander hopeloos wordt”, zei hij desgevraagd naar de actie van Jordy Clasie, die de bal boos de tribunes inschoot. “Dat zijn tekenen van wat we graag willen zien. Dan zie je hopeloosheid ontstaan. Of dingen die ze tegen elkaar zeggen, van schelden. Dan weet je dat ze het niet voor elkaar hebben en zijn we goed bezig.”

🗣️ "Als wij 100% geven elke wedstrijd, dan zie ik weinig ploegen die ons kunnen stoppen." — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023