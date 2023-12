BILD: niet Ten Hag maar voormalig Bayern-trainer topkandidaat bij Borussia Dortmund

Erik ten Hag is volgens BILD niet serieus in beeld bij Borussia Dortmund. De Nederlandse trainer van Manchester United werd afgelopen woensdag gelinkt aan de club van , waar trainer Edin Terzic onder vuur ligt. Die zou zich echter meer zorgen moeten maken zodra de huidige bondscoach van Duitsland, Julian Nagelsmann, weer op de markt zou komen.

Hoewel Ten Hag nog altijd in het zadel zit in Manchester, staat de oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax er niet goed voor in zijn tweede seizoen. Afgelopen week werd de topclub roemloos uitgeschakeld in de Champions League, drie dagen nadat het Premier League-duel met Bournemouth een kansloze nederlaag op Old Trafford had opgeleverd (0-3).

Jan Aage Fjørtoft bracht woensdag naar buiten dat Dortmund zou willen toeslaan als Ten Hag door United de wacht aan zou worden gezegd. Hij wijst erop dat adviseur en oud-speler Matthias Sammer van BVB de Nederlander nog kent uit zijn periode bij Bayern München, waar Ten Hag twee jaar de beloften onder zijn hoede had in de periode dat Pep Guardiola de hoofdmacht trainde.

BILD komt echter met een 'geruststellende' boodschap voor de huidige trainer van Borussia: "Rustig blijven, meneer Terzic! Ten Hag is geen serieuze schaduwkandidaat in Dortmund", leest het. Dan volgt de 'maar': "Maar let op! Als Julian Nagelsmann na het EK zin heeft om weer dagelijks op het veld te staan, zou hij zeker kandidaat zijn. Dat CEO Hans-Joachim Watzke gecharmeerd van hem is, bewees hij toen hij Nagelsmann aanstelde als bondscoach in zijn rol als vice-voorzitter van de Duitse voetbalbond", argumenteert de krant. "Wie weet wat er in de zomer van 2024 gaat gebeuren?", sluit BILD het artikel af.

Nagelsmann (36) is sinds september van dit jaar bondscoach van de Duitse nationale ploeg, waarmee hij zich voorbereidt op het EK dat aankomende zomer in eigen land wordt georganiseerd. Daarvoor werkte hij achtereenvolgens bij TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig en Bayern München. Zijn periode als trainer van Die Mannschaft is vooralsnog weinig succesvol: Nagelsmann wist zijn ploeg naar slechts een zege in vier oefenduels te leiden.