Perez ziet woede-uitbarsting Bosz: 'Zó kwaad, hij ging toch uit zijn dak'

Kenneth Perez zag een moment waarop Peter Bosz zijn selectie op scherp zette tijdens het Eredivisie-duel met Feyenoord. De trainer van PSV ging compleet uit zijn dak nadat rechtsback Sergino Dest besloot om voorin te blijven hangen na een mislukte actie. De Amerikaanse back kreeg de wind compleet van voren, zag de Deense analist.

“Dat moment was voor mij tekenend voor wat hij moet gaan doen bij PSV”, begon Perez bij ESPN over de huidige situatie in het Philips Stadion. “Het stond 0-2. Feyenoord wisselde naar alles of niets. Bosz wisselde terug. Maar Dest dacht: ik kan wel voorin blijven hangen. Toen ging Bosz toch uit zijn dak. Dat zijn heerlijke momenten voor een coach.”

Volgens Perez kan Bosz dat soort dingen gebruiken om zijn selectie op scherp te houden, ondanks de ruime voorsprong van PSV in de Eredivisie van tien punten. “Dat is aan hem en de groep, maar hier was hij zó kwaad. Dest dacht dat het wel zou loslopen, maar toen viel de 2-1 en dan kan echt alles gebeuren. Al kreeg PSV ook wel kansen met Malik Tillman, die als een slangenmens trucjes deed aan de zijkant.”

Bosz maakte langs de zijlijn in woord en gebaar duidelijk dat Dest mee terug moest komen. “Je kunt niet blijven hangen. Hij blijft staan van: het zal wel komen. Maar daar was Bosz niet van gediend”, merkte Perez op. Uiteindelijk trok PSV de overwinning over de streep tegen Feyenoord (1-2), dat in de eindfase nog wel een slotoffensief opzette, maar niet meer tot scoren kwam na de aansluitingsgoal.