Peter Bosz geeft microfoon af na prikkelende vraag van Jan Joost van Gangelen

Wie is de favoriet voor de kraker tussen Feyenoord en PSV? Trainer Peter Bosz van de Eindhovenaren wil de vraag niet beantwoorden. Aan het eind van een interview met ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen krijgt Bosz de vraag, maar hij geeft de microfoon tactisch af aan Karim El Ahmadi.

Volg de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in ons liveverslag!

Artikel gaat verder onder video

Bosz lachte en ging de vraag dus bewust uit de weg. Eerder in het interview zei hij wel dat PSV natuurlijk wil winnen. “Wij komen hiernaartoe om de wedstrijd te winnen en daar gaan we alles aan doen. Het gevoel is goed bij ons. Als wij in staat zijn om ons spel te spelen, dan zullen we veelvuldig de bal hebben. Op die manier proberen we te domineren.”

Bosz koos er verrassenderwijs voor om Jerdy Schouten centraal achterin op te stellen. Doet hij dat om collega-trainer Arne Slot zand in de ogen te strooien? “Nee, dat is niet de reden. De reden is dat ik denk dat we daarmee een betere kans hebben om de wedstrijd te winnen. Voetballend voegt hij het nodige toe voor ons. Het brengt een extra risico maar risico’s horen erbij. Je kunt ook heel veel goede verdedigers opstellen en toch tegengoals krijgen, dat is ons ook overkomen. We missen met Ramalho nu de echte verdediger. Het voetbal heeft de doorslag gegeven.”

Op het middenveld krijgt Ismael Saibari een basisplaats, nadat hij met een prachtig doelpunt de midweekse comeback tegen Sevilla (2-3 zege) inleidde. “Saibari doet het waanzinnig goed. Niet alleen op de momenten waarop hij invalt, maar ook op de training. Dan moet je zo’n jongen ook in het elftal brengen. Er zijn wel meer spelers waar ik eigenlijk niet omheen kan. Denk aan Pepi. Als je ziet hoe die jongen traint, zou je ook voor hem een plek kunnen inruimen. Zo hebben we meer jongens. Iedereen laat het zien als ze invallen.”