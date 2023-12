Pogba moet vrezen voor einde loopbaan: megaschorsing geëist

wordt mogelijk ontzettend hard gestraft door de anti-dopingautoriteit. De middenvelder van Juventus zou aan het begin van dit seizoen een te hoog testosterongehalte hebben gehad na een dopingcontrole. De antidopingaanklager acht het bewezen wil de Fransman voor liefst vier jaar schorsen.

Dat schrijven alle grote media in Italië althans over de zaak Pogba, waaronder La Gazzetta dello Sport. Hoewel in eerste instantie de verwachting was dat hij twee jaar zou moeten brommen, is de eis de maximale liefst vier seizoenen voor Pogba. Hijzelf gaf aan dat het een onbewuste actie zonder opzet en hoopte op een milde straf, maar die komt er wat de aanklager betreft zeker niet.

Pogba zou dan vier jaar lang geen enkele wedstrijd op profniveau mogen spelen. Ook trainen of zich laten behandelen bij zijn club is strikt verboden: Juventus moet hem volledig mijden als de schorsing definitief zou worden. Over vier jaar is zijn tot 2026 lopende contract in Turijn ook al royaal afgelopen en dus komt de middenvelder ook zonder werkgever te zitten als de rechter meegaat in de eis.

Einde carrière Pogba

De carrière van Pogba zou met een schorsing van nog eens vier jaar definitief als een nachtkaars uit te gaan. De Fransman brak in zijn jongere jaren als veelbelovend talent door bij Juventus, waar hij ruim vier seizoenen van grote waarde was. Hij verdiende een stap naar Manchester United. In Engeland kon hij, mede wegens fysieke mankementen, zijn kwaliteiten echter nooit optimaal laten zien. Dit resulteerde in een transfervrije terugkeer naar Juventus in 2022.

Ook die terugkeer heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Pogba liep in 2022 een zware knieblessure op, waardoor hij maandenlang uit de roulatie was. Daarnaast werd de middenvelder ook al eens uit de selectie gezet wegens het te laat komen op een training. Mede hierdoor speelde Pogba slechts twaalf keer na zijn comeback. Als hij nu voor vier jaar geschorst zou worden, dan is de kans klein dat hij ooit nog op niveau zal komen, gezien zijn grote fysieke problemen.