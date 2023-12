'FC Barcelona zit PSV voet dwars bij winterse transferplannen'

PSV werd in de afgelopen maanden veelvuldig gelinkt aan het Zweedse toptalent (17), maar de middenvelder lijkt op weg naar FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht heeft namelijk een bod van vier miljoen euro uitgebracht bij zijn werkgever Djurgårdens IF.

Dat meldt Fotboll Direkt althans op basis van Zweedse bronnen. PSV had belangstelling voor de middenvelder, die begin dit jaar nog voor negen ton naar de Zweedse club overstapte. Met 29 wedstrijden, waarin hij drie goals maakte en een assist gaf, had hij ondanks zijn jonge leeftijd direct een vaste basisplaats bij zijn nieuwe club.

Op die manier is hij in beeld gekomen bij FC Barcelona, dat naast de vier miljoen euro als basisbedrag ook fraaie bonussen en een doorverkoopclausule bood. Djurgårdens IF zou daardoor bereid zijn om de zeventienjarige voetballer in de komende winterstop aan de Catalanen te verkopen, waardoor PSV misgrijpt.

In de vorige winterstop had ook Feyenoord belangstelling toen hij nog voor Brommapojkarna speelde, maar koos Bergvall voor een binnenlandse transfer. Vermoedelijk kiest ‘de nieuwe Frenkie de Jong’, zoals hij in de Engelse media werd genoemd, ditmaal wel voor een buitenlands avontuur, maar dus niet in Nederland.