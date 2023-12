'Arne Slot moet even dimmen, het gaat nu om Peter Bosz'

Een winnen de trainer heeft altijd gelijk. En naar een winnende trainer wordt geluisterd. Waren vorig seizoen de woorden van Feyenoord-trainer Arne Slot heilig, wordt er momenteel heel veel belang gehecht aan de uitspraken van PSV-coach trainer Peter Bosz, zo stelt Leon ten Voorde met een knipoog.

Bij de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad kwam ter sprake dat Joël Drommel de bekerwedstrijden keept van PSV. Journalist Ten Voorde denkt dat Bosz lang op de uitleg had geoefend. De coach van PSV vond dat Drommel, die vorig jaar met PSV de beker won, de kans moest hebben om die prijs te verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

“Daar heeft hij drie dagen heel lang over nagedacht: hoe moet ik dit verklaren? Dit is best wel een bijzondere uitleg, maar je komt er mee weg als je zestien wedstrijden oprij wint in Nederland”, wist de journalist. “Wie zijn wij dan om te tegen Peter Bosz te zeggen: dit is onzin?”

Presentator Etienne Verhoeff merkte vervolgens op dat tot voor kort de preken uit het parochie van Slot heilig waren. “Maar boven het Slotiaans heb je nu het Bosziaans”, zei Verhoeff, waar Ten Voorde lachend in meeging. “Slot moet even dimmen, het gaat nu om Peter Bosz. Het is een hele goede uitleg over Drommel, hier kunnen we mee leven.”

Desondanks had Ten Voorde een andere afweging gemaakt dan de succescoach. “Je geeft als trainer wel een signaal af. Je roept de hele week: de beker is belangrijk, maar je stelt zelf toch je tweede keeper op. Dat doet wel wat met een groep”, aldus Ten Voorde. “Ik vond het best opvallend. Ik zou het niet zo snel doen.”