PSV vreest transfervrij vertrek, Feyenoord ligt op de loer

Feyenoord heeft op dit moment geen concrete interesse in PSV-talent . Hoewel de Rotterdammers in de afgelopen zomer wel hebben geïnformeerd bij de aanvallende middenvelder en er een gesprek plaatsgevonden heeft met trainer Arne Slot, speelt er momenteel niets rondom hem en de nummer twee van Nederland.

Dat vertelt PSV-watcher Rik Elfrink in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Feyenoord had in de zomer al belangstelling, er is bij hem geïnformeerd”, bevestigde Elfrink het nieuws dat eerder al naar buiten kwam. Daarin stond zelf te lezen dat Slot al een gesprek had gevoerd met het grote PSV-talent. “Ik heb het afgelopen week in de week gelegd bij de zaakwaarnemer van Babadi, maar die zei dat Feyenoord op dit moment niet concreet is voor hem. Maar dat zou nog kunnen veranderen.”

Aangezien de verbintenis van Babadi in de komende zomer afloopt, denkt Elfrink dat PSV serieus moet vrezen voor een transfervrij vertrek. “Op dit moment heeft hij nog niet bijgetekend en ik vraag me af of dat nog gaat gebeuren. Hij gaat alles naast elkaar leggen natuurlijk, maar over drie weken kan hij al met andere clubs gaan praten”, wist de journalist.

Naast Shurandy Sambo is Babadi het tweede grote talent dat PSV mogelijk transfervrij kwijtraakt. “Met Guus Til, Malik Tillman en Ismael Saibari zijn de speelkansen niet zo hoog voor Babadi”, zei Elfrink. Afgelopen weekend speelde Babadi om die reden met Jong PSV mee tegen NAC Breda, van wie hij met 0-4 verloor. “Daar liet hij het niet echt zien, ondanks een schot op de lat was het niet zijn beste wedstrijd. Maar van wedstrijden zoals tegen NAC Breda wordt hij wel sterker.”