Recherche Amsterdam meldt zich bij Ajax: 'Leasebak gebruikt door crimineel op een dodenlijst'

De recherche van Amsterdam voert bewustwordingsgesprekken met talenten van Ajax. Volgens misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool zijn er meerdere incidenten geweest waar jonge voetballers (indirect) bij betrokken waren en besloot de politie daarom om in gesprek te gaan met jonge Ajacieden.

Twee ervaren rechercheurs van de Amsterdamse politie, van wie één inmiddels met pensioen is, voeren gesprekken bij Jong Ajax en bij nog jongere spelers van Ajax. “Ze vertellen wat zij in de praktijk zien bij voetballers. Dat vertellen ze aan de hele groep of ze doen het persoonlijk bij iemand waarvan ze zien dat hij de verkeerde kant opgaat”, zegt Vugts in de Cor Potcast.

De politie zou zich al jaren zorgen maken over de connecties tussen voetballers en de onderwereld. “In 2018 waarschuwden ze een crimineel uit De Pijp in Amsterdam dat hij op een dodenlijst stond. Hij had een gesprek, gaat uiteindelijk weg en hij vertrekt in een hele dure Mercedes. Iemand let op, pakt het kenteken en het is een leasebak van een van de jeugdspelers van Ajax.”

Een ander incident: “Een speler had zijn auto aan een hele zware crimineel uitgeleend, die inmiddels is geliquideerd. Een ander had hem uitgeleend, zijn vriend krijgt ruzie en er ontstaat een schietpartij. Nu zat die vriend erin, maar daar had op een ander moment net zo goed de voetballer zelf in kunnen zitten.”

De recherche wilde zodoende aan Ajax aanbieden om te praten met jonge voetballers over de risico's. “Je zit op het spoor om beroemd te worden en een mooi leven te hebben, waarom zou je het dan verkloten voor zoiets? Het is mooi dat ze het doen. Het heeft echt impact op spelers van Ajax. Ajax is daar ook heel blij mee”, aldus Vugts.