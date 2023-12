'Steijn vroeg hoe ik aankeek tegen een transfer naar Ajax, maar dat wist hij natuurlijk al'

heeft nog eens teruggeblikt op de afgelopen transferzomer. De doelman van Sparta Rotterdam werd in verband gebracht met Ajax, maar bleef op Het Kasteel.

Zaterdag speelde Olij met Sparta tegen Ajax (2-1 nederlaag). Die wedstrijd had echter geen extra lading door de zomerse perikelen, zei Olij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. "Nee, dat is verleden tijd. Er is het een en ander gebeurd en uiteindelijk is de keuze niet op mij gevallen. Daarna ga je gewoon zo snel mogelijk door."

“Olij kreeg van Hans Kraay junior de vraag of hij met iemand van Ajax heeft gesproken. "Ja, met Maurice (Steijn red.). Hij is bij Sparta en NAC mijn trainer geweest en hij vroeg hoe ik erin stond om naar Ajax te komen. Maar, dit wist hij natuurlijk al." De keuze viel bij Ajax uiteindelijk op Diant Ramaj, maar Olij koestert zeker geen wrok richting toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. “Nee, helemaal niet. Het leven gaat gewoon door.”

Gaat Nick Olij alsnog naar Ajax?

Overigens is het niet ondenkbaar dat Olij alsnog in de Johan Cruijff ArenA belandt. Deze week zei Dragan Culic, sponsor van Sparta, zich zorgen te maken over een winters vertrek van Olij naar Ajax. "ik zie hem wel weggaan. Dat zie ik als grootste probleem voor Sparta in de rest van het seizoen", aldus Culic.