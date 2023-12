Ihattaren ontmoet nieuwe, Nederlandse teamgenoot: 'Wat mijn indruk van hem is?'

is bij Slavia Praag hartelijk ontvangen door zijn nieuwe teamgenoot . De oud-speler van Excelsior speelt al sinds 2016 - met uitzondering van een half jaartje ADO - in Tsjechië en beseft dat zijn werkgever met het gevallen toptalent een buitenkans in handen heeft.

Rechtsbuiten Van Buren werd met Slavia al vier keer landskampioen en staat momenteel tweede in de Tsjechische competitie, achter stadgenoot Sparta Praag. Bovendien gaat Slavia overwinteren in de Europa League: met nog één speelronde te gaan gaan Van Buren en zijn teamgenoten aan de leiding in groep G, nog vóór het AS Roma van José Mourinho. Slavia verraste afgelopen maandag vriend en vijand toen het bekendmaakte Ihattaren (zijn zoveelste) tweede kans te bieden met een prestatiecontract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog eens drie seizoenen.

Van Buren maakte diezelfde dag kennis met zijn nieuwe ploeggenoot, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. "Mijn indruk? Hij is heel gemotiveerd om terug te komen en zijn oude niveau te halen", laat hij optekenen. "Hij heeft wat tijd nodig om fit te worden, maar ik merkte dat hij bereid is om daar hard voor te werken", vervolgt Van Buren.

Uiteraard krijgt Van Buren als Nederlander veel vragen van zijn ploeggenoten over de status van Ihattaren, die op nog altijd maar 21-jarige leeftijd al vier clubs versleet: PSV, Juventus, Sampdoria én Ajax. In augustus van dit jaar leek daar met Samsunspor een vijfde werkgever bij te komen, maar de club brak nog voor het gevallen toptalent een minuut gespeeld had met de aanvaller omdat die 'probeerde de eerder overeengekomen voorwaarden te wijzigen en onaanvaardbare verzoeken deed', zo liet de Turkse club weten.

Van Buren heeft zijn teamgenoten en de andere personen bij Slavia desgevraagd verteld wat hij weet: "Ik heb ze gezegd dat hij in het verleden werd gezien als een van de grootste talenten van Nederland, dat zegt natuurlijk wel wat. Ook de technisch directeur vroeg me om mijn mening, ja. Ik kan hem alleen als voetballer beoordelen, daarin is hij gewoon top." Van Buren denkt zijn nieuwste teamgenoot in zijn eerste periode op gang te kunnen helpen in de Tsjechische hoofdstad: "Ik hoop hem de komende weken te kunnen helpen wegwijs te worden hier."

Uit de spotlights

Dat Ihattaren in Tsjechië terecht is gekomen, is volgens Van Buren een verstandige zet. "Voor hem zal het fijn zijn dat hij nu even wat meer weg is uit de spotlights, dat hij in alle rust kan werken aan zijn fitheid." Slaagt hij daarin, dan snijdt het mes aan twee kanten: "Dit is voor hem een mooie kans, maar natuurlijk ook voor de club. Raakt hij weer topfit en kan hij zijn oude niveau halen, dan kan hij hier schitteren en zijn carrière een herstart geven", hoopt Van Buren.