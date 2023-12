Van Basten wekt verbazing met PSV-uitspraak: 'Dus jij zou eerder...?'

Marco van Basten vindt het 'zonde' dat PSV-trainer Peter Bosz dinsdagavond tegen Arsenal een aantal vaste basisspelers niet opstelt. De oefenmeester besluit het Champions League-duel aan te grijpen om onder meer Luuk de Jong, Sergiño Dest en Guus Til aan de kant te houden en kiest in plaats daarvan voor namen als Ricardo Pepi, Armando Obispo en Mauro Júnior.

De confrontatie in het Philips Stadion heeft geen gevolgen meer voor de stand in de groep: Arsenal is hoe dan ook al zeker van de groepswinst, terwijl PSV de tweede plek ook al niet meer kan ontgaan. Net als Bosz heeft ook Arsenal-trainer Mikel Arteta besloten een aantal vaste krachten rust te gunnen.

Van Basten krijgt bij Ziggo Sport de opstelling van PSV te horen en reageert: "Ik vind het van Arsenal begrijpelijk. Die hebben én een zware competitie, én die zijn al eerste in de poule. Dus die kunnen zich dat permitteren. Plus: die hebben zo'n grote selectie, daar zit uiteindelijk wel rek in qua niveau, dus dat wordt niet zoveel minder", stelt de voormalig bondscoach. In het geval van de Eindhovenaren ligt dat in zijn ogen anders.

"Ik ben bang dat PSV op deze manier echt tegen een deukje op kan lopen", meent Van Basten. "Er zijn vijf of zes basisspelers niet bij, dat vind ik eigenlijk jammer want ik had ze graag willen zien op dit niveau tegen een goede ploeg die wat minder is omdat niet alle sterren opgesteld staan." Wat dat betreft had Bosz komend weekend in de Eredivie-topper tegen AZ beter wat van zijn vaste kern basisspelers rust kunnen gunnen, denkt Van Basten zelfs. "Je hebt tien punten voor in Nederland, maar hier (in de Champions League, red.) gaat het om geld, dat is ook iets om voor te spelen lijkt me."

Presentator Wytse van der Goot kan het niet helemaal geloven dat de oud-spits dat zegt: "Dus jij zou eerder tegen AZ mensen sparen dan tegen Arsenal?", vraagt hij voor de zekerheid nog maar eens, waarop Van Basten herhaalt: "Ja, natuurlijk, ze staan tien punten voor. En in Nederland is het een stuk makkelijker, hier kun je van leren. Dus ik vind het jammer dat hij (Bosz, red.) zoveel jongens spaart."