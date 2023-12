Verweij moet eigen gerucht over misgelopen Ajax-transfer herstellen

was in de afgelopen transferwindow in beeld bij Ajax. De jonge aanvaller maakte uiteindelijk de overstap van Bayern München naar Bologna en maakt grote indruk in Italië, waar zijn transferwaarde is ontploft. Journalist Mike Verweij weet echter dat de spits ook in de Johan Cruijff Arena had kunnen spelen.

“Ik heb hier in een uitzending geroepen dat Zirkzee niet naar Ajax is gekomen, omdat hij naar een andere zaakwaarnemer moest overstappen. Gelukkig zei ik dat dat het verhaal wás”, vertelde Verweij in de Kick-Offpodcast van De Telegraaf. De journalist vermeldde in december de geruchten dat Zirkzee niet van zaakwaarnemer wilde wisselen, maar blijkt niet helemaal te kloppen.

“Maar ik ben inmiddels gebeld door de zaakwaarnemer van Zirkzee, van Sports Invest UK”, vervolgde Verweij. “Er is door Ajax inderdaad gesproken met Zirkzee, maar Mislintat kwam er niet met hem uit. Daardoor is het uiteindelijk geen deal geworden, maar hij is wel in beeld geweest bij Ajax. Ze hadden hem beter kunnen kopen dan Chuba Akpom of Georges Mikautadze.”

Het Parool maakte ook melding van de belangstelling van de Amsterdammers in Zirkzee, maar weet dat niet Mislintat de man was die een streep moest zetten door de deal. Jan van Halst en commissaris Cees van Oevelen zetten samen met toenmalig trainer Maurice Steijn een streep door de komst van Zirkzee. Dat past in het beeld dat Verweij schetst, als Mislintat om die reden de onderhandelingen moest staken op voorspraak van zijn collega's in Amsterdam.