Vitesse als hekkensluiter de winterstop in na zware nederlaag bij directe concurrent

Vitesse gaat als nummer achttien van de Eredivisie de winterstop in na een 5-0 nederlaag bij directe concurrent Almere City. De Arnhemmers hadden de promovendus met een zege kunnen passeren op de ranglijst, maar door doelpunten van en leidde de thuisploeg bij rust al met 2-0. In de slotfase kwamen ook invallers en én (penalty) nog tot scoren, waardoor de ploeg van Edward Sturing in mineur de eerste seizoenshelft afsluit.

Na zeven Eredivisiewedstrijden zonder winst boekte Vitesse vorige week een broodnodige 2-0 overwinning op Heracles Almelo. Sturing hield het vertrouwen in zijn basiself en enkel de van een schorsing terugkerende Meulensteen verving de niet volledig fitte Tielemans. Bij de thuisploeg was Van Bruggen de opvallende afwezige. Almere City-trainer Pastoor passeerde de aanvoerder, nadat zijn ploeg één punt uit de laatste vier wedstrijden behaalde en daarbij liefst twaalf tegengoals incasseerde. Met veel onervarenheid traden de Almeerders - met de jongste startopstelling (23 jaar 198 dagen) van dit seizoen - aan.

Het eerste half uur ontvouwde zich een vermakelijke en gelijkwaardige degradatiestrijd. Hansen aan de kant van Almere City en tweemaal Manhoef voor Vitesse zorgden met dreigende schoten voor de eerste wapenfeiten. Cathline was echter doortastender en brak met zijn eerste Eredivisietreffer de ban. De Fransman trok naar binnen en verschalkte de flaterende Room. Het lukte het broze Vitesse geenszins om de rug te rechten én kort voor rust kregen de Arnhemmers wederom de deksel op de neus. Na geklungel ontfutselde Kitala de bal en schoot vanuit een ogenschijnlijk lastige hoek via de binnenkant van de paal in de verre hoek binnen.

Tien van de achttien goals die Almere City dit seizoen maakte, kwamen van een Franse voet. De gehele Franse productie was slechts twee goals minder dan het volledige Arnhemse doelpuntenaantal. Vitesse scoorde slechts twaalf keer en ook in de tweede helft kon de ploeg van Sturing geen vuist maken. Vitesse sprong onzorgvuldig en Almere City had de regie. Het was lang wachten op de 3-0 en deze kwam er kort voor tijd via Jacobs. Bij de tweede paal kopte de verdediger een strakke vrije trap van Koopmeiners hard binnen. Invaller Peña schoot met een droge knal de Arnhemse 4-0 binnen en Robinet voltooide met een elfmetertrap de Arnhemse afstraffing. Door de 5-0 afstraffing stuurde Almere City heel Vitesse met een hoofd bomvol zorgen de winterstop in.