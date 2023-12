Waterreus zag drie jaar geleden beste keeper van de wereld in de Eredivisie spelen

Ronald Waterreus kijkt met verbazing naar de prestaties van , die in de ogen van de oud-doelman een aantal jaar geleden de beste doelman van de wereld was. Momenteel ziet de analist Onana regelmatig fouten maken bij Manchester United, wat volgens hem met zijn trainingsarbeid te maken kan hebben.

“André Onana was drie, vier jaar geleden inderdaad wel de beste keeper van de wereld”, stipt Waterreus aan in het programma Rondo op Ziggo Sport. De oud-keeper van onder meer PSV vond de sluitpost uit Kameroen in zijn tijd bij Ajax een fantastische indruk maken, maar ziet dat hij terugvalt: “Persoonlijk denk ik dat hij veel gehad heeft aan zijn talent. Ik denk dat wat er nu met hem gebeurt gewoon een gevolg is van een jaar inactiviteit en toch iets te weinig trainen. Lui? Ja, dat denk ik wel”, zegt Waterreus na een vraag van presentator Wytse van der Goot over de trainingsarbeid van Onana.

“Ik kan mij niet voorstellen dat iemand die zó goed was bij Ajax, nooit te laat was nu elke week fouten maakt. Hij krijgt het nu voorlopig even niet voor elkaar”, constateert Waterreus. Onlangs maakten supporters van Manchester United op sociale media ook gehakt van Onana, nadat hij in het belangrijke Champions League-duel tegen Galatasaray opzichtig de fout in ging.