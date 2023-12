Wie is Sam Allison? De eerste zwarte scheidsrechter in de Premier League sinds 2008

De wedstrijd in de Premier League tussen Sheffield United en Luton Town (vanaf 16.00 uur) staat zaterdagmiddag onder leiding van scheidsrechter Sam Allison. De aanstelling van de 42-jarige Allison wordt breed uitgemeten in de Engelse pers, omdat hij pas de tweede zwarte arbiter in de geschiedenis van de Premier League is.

Uriah Rennie was de eerste en tot woensdag laatste zwarte scheidsrechter op het hoogste niveau in Engeland. Hij floot tussen 1997 en 2008 in 176 Premier League-duels. Dat de Premier League na vijftien jaar weer een zwarte arbiter telt, wordt in Engeland dan ook breed uitgemeten.

Artikel gaat verder onder video

“We zijn blij met de aanstelling van Allison. Het is een volgende stap in de juiste richting. De arbitrage moet een juiste afspiegeling zijn van de maatschappij en de voetballerij”, laat BAMREF weten in een reactie, geciteerd door Sky Sports. BAMREF is een afkorting van Black, Asian and mixed heritage referees en is een organisatie die steun en begeleiding biedt aan onder meer zwarte en Aziatische scheidsrechters.

Dan Forbes is zelf als arbiter actief in de Premier League 2 (de hoogste voetbalcompetitie voor beloftenteams in Engeland). Hij is daarnaast verbonden aan BAMREF. Forbes is blij voor zijn collega Allison en spreekt van een belangrijkste stap. “Dit is nog maar het begin. Dit is niet het einde. Het is een belangrijk moment dat te lang op zich heeft laten wachten”, aldus Forbes. “Sam zal enorm in de spotlights staan. Dat weet hij en hij zal deze kans koesteren.”

Voor Allison betekent Sheffield United - Luton Town de zestiende wedstrijd dit seizoen waarin hij de fluit hanteert. Hij floot eerder deze voetbaljaargang in de Championship (zes duels), de League One (vier duels), de League Two (twee duels), de FA Cup (één duel) en EFL Cup (twee duels). Allison heeft overigens ook een verleden als profvoetballer: hij speelde als middenvelder onder meer voor Bristol City, Exeter City en Bournemouth.