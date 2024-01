Europese grootmacht gaat voor Zirkzee, Santiago Giménez genoemd als plan-B

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan momenteel de beste papieren om komende zomer in te lijven. De Nederlandse spits (22) maakt dit seizoen indruk in het shirt van Bologna; namens die club scoorde hij afgelopen weekend nog tegen de Rossoneri. Mocht de komst van Zirkzee toch niet haalbaar blijken, dan geldt Feyenoord-spits als een van de alternatieven.

De roze sportkrant schrijft dat Zirkzee komende zomer zo goed als zeker gaat vertrekken bij Bologna. De club betaalde in de zomer van 2022 nog 8,5 miljoen euro aan Bayern München om de aanvaller in te lijven. De Duitse recordkampioen heeft daarbij bedongen dat Zirkzee voor 40 miljoen euro kan worden teruggehaald; doet de club dat niet dan profiteert Bayern alsnog mee van een zomertransfer. Vijftig procent van de transfersom zou in dat geval als doorverkooppercentage naar München vloeien.

Toch is het allerminst zeker dat AC Milan er met de handtekening van Zirkzee vandoor gaat. De club krijgt concurrentie vanuit de Engelse Premier League; eerder werd al duidelijk dat het Manchester United van Erik ten Hag deze winter een vergeefse poging heeft gedaan om de aanvaller naar Engeland te halen. Mocht Milan toch naast de komst van Zirkzee grijpen, dan komt onder meer Giménez in beeld. Daarnaast zou de club ook denken aan Benjamin Sesko (RB Leipzig), Jonathan David (Lille OSC) en Viktor Gyökeres (Sporting Club de Portugal).

Zirkzee is bezig aan een indrukwekkend seizoen in Bologna. De Nederlander trof tot op heden acht keer doel in de Serie A, waarmee hij gedeeld negende is op de topscorerslijst die wordt aangevoerd door de ongenaakbare Lautaro Martínez (Inter, negentien doelpunten). Het contract van 19-voudig Jong Oranje-international Zirkzee in Bologna loopt nog tot medio 2026.