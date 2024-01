‘Bergwijn mikte in de zomer al op vertrek bij Ajax: transfer ging niet door’

Het had weinig gescheeld of was afgelopen zomer al vertrokken bij Ajax. De aanvoerder kon, zoals FCUpdate-journalist Mounir Boualin in juni al wist te melden, zich verheugen op interesse vanuit Saoedi-Arabië en die was blijkbaar dusdanig concreet, dat het huwelijk met Ajax al na één jaar voorbij had kunnen zijn. Maar een overgang naar het land in het Midden-Oosten ging uiteindelijk niet door vanwege zijn salariseisen, meldt Voetbal International zaterdagmiddag.

Als het aan Ajax had gelegen, was Bergwijn begin 2022 al gearriveerd in Amsterdam. De aanvaller stond toen al bovenaan het verlanglijstje van de hoofdstedelingen, maar toenmalig trainer Erik ten Hag zag zijn gewenste versterking voor de vleugels uiteindelijk niet komen. Een paar maanden later, toen Ten Hag al was vertrokken naar Manchester United, tekende Bergwijn alsnog bij Ajax. De Nederlands recordkampioen telde zeker 31 miljoen euro neer voor de voormalig jeugdspeler, waarmee hij in één klap de duurste aanwinst in de clubgeschiedenis werd.

Dat bedrag heeft Bergwijn Ajax echter (nog) niet kunnen terugbetalen. De vleugelaanvaller schoot weliswaar uit de startblokken, maar slaagde er niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven. Bergwijn ontsnapte niet aan de sportieve malaise in Amsterdam vorig seizoen. Om ongetwijfeld zijn zelfvertrouwen een boost te geven kreeg Bergwijn bij aanvang van dit seizoen de aanvoerdersband van Maurice Steijn, maar het gewenste effect bleef uit. De aanvaller was tot op heden weliswaar betrokken bij elf doelpunten in alle competities, maar ook regelmatig het mikpunt van kritiek.

Een winterse transfer is daarom niet uitgesloten. Bergwijn had afgelopen zomer dus al willen vertrekken, maar zijn salariseisen werden klaarblijkelijk te gortig bevonden door een niet nader genoemde club uit Saoedi-Arabië. Fabrizio Romano meldde eerder deze zaterdag al dat Bergwijn bovenaan het lijstje staat bij West Ham United om de selectie te versterken mochten er spelers vertrekken. Volgens Voetbal International staat zowel Ajax als Bergwijn niet onwelwillend tegenover een transfer. “In principe laat de club uit Amsterdam Bergwijn liever niet gaan, maar met een verkoop kan de club een financieel gat dichten”, schrijft het weekblad. Ajax hoopt in het geval van een transfer een ‘groot gedeelte’ van de 31 miljoen euro terug te kunnen krijgen.