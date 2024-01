Fabrizio Romano komt met update over Bergwijn: winterse transfer valt niet uit te sluiten

Ajax-aanvaller is een van de namen die bij West Ham United bovenaan het lijstje staan om de selectie deze maand te versterken. Maar dan moet de winnaar van de UEFA Conference League in het afgelopen seizoen wel eerst spelers van de hand doen. Dat meldt Fabrizio Romano zaterdagmorgen althans. Bergwijn maakte in de zomer van 2022 nog voor een recordbedrag de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax.

De Oranje-international kende een voortvarende start in Amsterdam en al snel werd er gezegd dat hij 'te goed' was voor de Eredivisie. Bergwijn slaagde er echter niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven en werd uiteindelijk misschien wel het gezicht van het teleurstellende afgelopen seizoen van Ajax. De aanvaller was er alles aan gelegen om zich dit seizoen te revancheren en kreeg van Maurice Steijn zelfs de aanvoerdersband. Hoewel Bergwijn dit seizoen in twintig wedstrijden in alle competities acht keer scoorde en driemaal een assist gaf, was hij ook de afgelopen maanden meermaals het mikpunt van kritiek. Veel Ajax-fans zouden er niet rouwig om zijn als hij deze maand vertrekt.

Een winterse transfer valt nog altijd niet uit te sluiten. FCUpdate-journalist Mounir Boualin meldde afgelopen zomer al dat Bergwijn zich kan verheugen op interesse vanuit Saoedi-Arabië en volgens de doorgaans uitstekend geïnformeerde Romano volgen clubs uit de Saudi Pro League de situatie van Bergwijn nog steeds met veel belangstelling op de voet. West Ham United lijkt echter de belangrijkste kandidaat te zijn om de vleugelspeler eventueel deze maand al over te nemen. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf maakte nog niet zo lang geleden al melding van de West Ham-interesse. Romano schrijft nu dat Bergwijn 'een van de toptargets' is van de huidige nummer zes van de Premier League, mochten er in januari spelers vertrekken.

Volgens Romano is West Ham niet de enige club uit de Premier League die de komst van Bergwijn ziet zitten. De aanvaller heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2027.