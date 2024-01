Spanning in Amsterdam: 'Ik ben benieuwd of hij deze winter nog bij Ajax blijft'

heeft zondag andermaal indruk gemaakt bij Ajax. De Amsterdammer had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning op RKC Waalwijk. Brobbey was in de eerste maanden van het seizoen nog het mikpunt van kritiek, maar inmiddels wordt hij vrijwel wekelijks getrakteerd op complimenten. Ook oud-voetballer Ferdi Vierklau is overtuigd.

Ronald Koeman zei het inmiddels een paar maanden geleden, maar zijn kritiek aan het adres van Brobbey voelt nog als de dag van gisteren. Naast de bondscoach van het Nederlands elftal had ook Marco van Basten flink wat aan te merken op het spel van de aanvaller. Brobbey zelf herhaalde meermaals dat hij er niet echt mee zat, maar duidelijk is dat hij sindsdien een stuk beter is gaan spelen. Hij behoort bij Ajax vrijwel wekelijks tot de uitblinkers en is met zijn scoringsdrift heel belangrijk geworden voor de ploeg. Na zijn treffer op bezoek bij Go Ahead Eagles was het zondag tegen RKC Waalwijk zelfs twee keer raak.

Het had een hattrick kunnen én moeten zijn, maar Brobbey liet vanaf elf meter na om zijn derde van de avond te maken. Vierklau, die gedurende zijn spelersloopbaan actief was voor FC Utrecht, Vitesse, Tenerife en Ajax, kan desondanks niet om Brobbey heen. De spits staat in zijn Elftal van de Week in De Telegraaf. “Brobbey van Ajax is mijn speler van de week. Ondanks zijn gemiste penalty, maakt hij er gewoon twee. Hij was weer zo enorm sterk. Met ballen vasthouden en afleggen, waar ook een assist uit kwam, of wegdraaien en zelf scoren. Als Ajax vijftien kansen heeft gecreëerd, was hij er bij elf betrokken gok ik.”

De ontwikkeling en prestaties van Brobbey blijven niet onopgemerkt. De Amsterdammer verruilde Ajax in de zomer van 2021 al transfervrij voor RB Leipzig, maar keerde een jaar later alweer terug. Hij wordt inmiddels gelinkt aan een overgang naar Manchester United. Brobbey zelf zei na afloop van het duel met RKC Waalwijk dat hij deze maand ‘gewoon’ in Amsterdam blijft, maar Vierklau is er nog niet zo zeker van. “Hij was verreweg de meest interessante speler op het veld en ik ben benieuwd of hij deze winter nog bij Ajax blijft. Wanneer hij Ajax nu verlaat, zal het niet voor een club als RB Leipzig zijn, maar een grotere club.”