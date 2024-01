Ajax-trainer John van 't Schip onthult reden voor vroegtijdige wissel van Josip Sutalo

Ajax-trainer John van 't Schip moest verdediger in het duel tegen Go Ahead Eagles na 45 minuten spelen noodgedwongen wisselen wegens een kuitblessure, zo heeft de oefenmeester van de Amsterdammers na afloop van de wedstrijd aangegeven. De Kroaat werd uit voorzorg naar de kant gehaald.

"Hij heeft last van zijn kuit. Met name vanuit voorzorg moesten we hem eraf halen, voordat het waarschijnlijk erger zou worden. De dokter vertelde dat wij dat moesten doen. Het is even afwachten hoe hij hier uit gaat komen", geeft Van 't Schip aan, die in zijn nopjes was met de overwinning. De trainer gaf wel direct toe dat Ajax geluk heeft gehad in Deventer: "Ja, wij waren de gelukkigste. Wij zijn goed weggekomen, maar hadden ook een fantastisch keeper vandaag", doelt Van 't Schip op het optreden van Diant Ramaj, die fantastisch voor de dag kwam in Deventer.

Van 't Schip vervolgt: "Ik denk dat wij goede goals maken, maar denk dat we nog meer diepte achter de druk van Go Ahead hadden moeten zoeken. Daardoor kwamen we dan in de problemen", merkte de coach op. "Het was te eenzijdig om vanuit achteruit steeds een vrije man op het middenveld te zoeken, dat was moeilijk. Er was weinig houvast, ook vanuit onze kant. Er zijn genoeg positieve dingen, maar het meest positieve is dat we drie punten hebben."