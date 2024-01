Inan voorspelt teleurstellende eindklassering voor Ajax: ‘Alleen daar heeft het al een hels karwei aan’

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad verwacht dat de Amsterdammers dit seizoen niet hoger zullen eindigen dan de vijfde plaats. De recordkampioen vindt zich momenteel terug op die plek en is er alles aan gelegen om in ieder geval FC Twente en AZ te verslaan in de strijd om de derde plaats, maar Inan verwacht dus niet dat het daarin gaat slagen.

Ajax hoopte zich te kunnen revancheren voor het teleurstellende afgelopen seizoen, maar in de eerste helft van de huidige jaargang ging het van kwaad tot erger. De Amsterdammers begonnen de competitie weliswaar nog met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar in de daaropvolgende wedstrijden ging het een aantal keer flink mis. Ze verloren kansloos van FC Twente, gingen op eigen veld met 0-4 onderuit tegen aartsrivaal Feyenoord en werden ook door PSV van het veld gevaagd (5-2). “Verre van zelfs, met een historische laatste plaats voor de grootste club van Nederland”, reageert Inan in het Algemeen Dagblad dan ook op de vraag of de eerste seizoenshelft van Ajax ‘naar verwachting’ was.

“Ajax mikt elk jaar op het kampioenschap, gooide er daarom afgelopen zomer ook weer zo’n 100 miljoen euro tegenaan, maar de nog foutloze rivaal PSV is al niet meer te achterhalen”, vervolgt Inan. Ajax daalde na de nederlaag in Eindhoven op 29 oktober af naar de achttiende en dus laatste plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers boekten een paar dagen later een zeer welkome zege op FC Volendam en vonden onder John van ’t Schip de weg omhoog. “Dus mikt Ajax nu op plek 3. FC Twente en AZ hebben negen punten meer. Daar heeft de afgegleden topclub, die zich voor de winterstop ook nog door amateurs van Hercules uit de beker liet kegelen, alleen al een hels karwei aan”, verwacht Inan.

Om in de tweede seizoenshelft een serieuze gooi te kunnen doen naar de derde plaats, moet Van ’t Schip nog heel wat werk verrichten. Dat bleek in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop. Na het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle volgde de historische bekernederlaag tegen Hercules. “Om met de woorden van trainer Van ’t Schip te spreken: de honeymoonweken zijn voorbij. Hij liet een frisse wind waaien, maar nu de kaarten weer geschud zijn, moet hij vaste wissels weer tevreden zien te houden”, stelt Inan. Ajax nam al afscheid van Georges Mikautadze en ook tweede doelman Gerónimo Rulli lijkt nog deze maand te vertrekken. Jakov Medic, Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine komen eveneens weinig aan bod, maar voor Medic en Ávila is een transfer in januari een moeilijk verhaal.

“Zo zit Ajax met veel - onlangs gekochte - reserves in de maag. Probleem is alleen dat de meesten dit seizoen al voor twee clubs uitkwamen en amper getransfereerd kunnen worden”, weet Inan. Zo maakte Ávila al minuten voor Antwerp FC én Ajax. Daardoor kan hij binnen Europa enkel terugkeren naar Antwerp FC. Een intercontinentale overgang is eveneens een optie. Ajax heeft uitgaande transfers nodig om zelf wat te kunnen uitrichten op de transfermarkt. “Van ’t Schip mist drie controleurs en wil daar dolgraag een nieuwe routinier, maar die blijkt met een kleine buidel zo gemakkelijk nog niet te vinden”, aldus Inan.