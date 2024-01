'Anwar El Ghazi staat voor absolute droomtransfer naar achtste finalist van Champions League'

mag zich mogelijk opmaken voor een droomtransfer. De aanvaller, die op veelbesproken wijze is ontslagen door FSV Mainz 05, staat op de radar van SS Lazio, zo meldt II Messaggero maandagochtend.

El Ghazi is na zijn ontslag bij Mainz clubloos en zoekt dus naar een nieuwe werkgever. De Italiaanse krant weet dat Lazio mogelijk zaken wil doen met de Nederlander. De Romeinen zouden overwegen om werk te maken van de oud-speler van onder meer Ajax en PSV.

El Ghazi is niet de enige speler die wordt gelinkt aan een overstap naar de nummer zes van de Serie A, want ook de namen van Albert Gudmondsson (Genoa) en Bryan Gil (Tottenham Hotspur) worden genoemd. Laatstgenoemde werd onlangs ook genoemd als potentiële versterking voor Feyenoord. Van het drietal, wordt El Ghazi gezien als het meest haalbare doelwit.

De Nederlander werd twee maanden geleden door Mainz 05 ontslagen vanwege een controversiële post op sociale media over de oorlog tussen Israël en Hamas. Het is overigens nog de vraag of El Ghazi dit seizoen nog in actie mag komen. De aanvaller speelde in het begin van dit seizoen twee officiële wedstrijden voor PSV en kwam daarnaast drie keer uit voor Mainz. Volgens de FIFA reglementen mag een speler in één seizoen voor maximaal twee clubs uitkomen.

Lazio was dit seizoen één van de drie tegenstanders van Feyenoord in de Champions League-groepsfase. De Italianen waren in Rome te sterk voor de ploeg van Arne Slot. Uiteindelijk eindigde Lazio op een tweede plek, waardoor het samen met koploper Atlético Madrid naar de achtste finales mocht. In die ronde is Bayern München de tegenstander.