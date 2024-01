AZ durft hardop te dromen: 'Het is een grote kans...'

Hoewel AZ als nummer vier van de Eredivisie de winterstop in is gegaan, droomt technisch directeur Max Huiberts hardop over de Champions League. Dit seizoen plaatsen de kampioen én de nummer twee van de Eredivisie zich immers rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal, terwijl de nummer drie instroomt in de voorrondes.

In gesprek met de NOS is Huiberts duidelijk over zijn ambities voor de tweede seizoenshelft: "Het is een grote kans om een keer een Champions League-ticket te bemachtigen." Het extra startbewijs voor de Champions League heeft Nederland mede te danken aan de Europese prestaties van de Alkmaarders in de afgelopen seizoenen, waarin het bereiken van de halve finales van de Conference League in de voorbije jaargang het meest in het oog springt: "Daar hebben we met elkaar voor gezorgd en daar heeft ook AZ best wel een steentje aan bijgedragen." Huiberts vervolgt: "Het zou heel mooi zijn als wij daar ook van kunnen profiteren. Dat zou voor ons natuurlijk iets geweldigs zijn."

Artikel gaat verder onder video

Waar AZ afgelopen seizoen ver kwam in het derde Europese clubtoernooi, was deze jaargang de groepsfase reeds het eindstation voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Toch ziet Huiberts daar ook een voordeel in: "We hebben nog steeds heel veel goede aanvallers, heel veel goede spelers. Dus ik denk dat we volgende week weer fris aan de start staan en we weer die weg kunnen gaan inzetten. Zonder Europees voetbal, dus we hebben geen dubbel programma." De Alkmaarders hervatten de competitie met een pittige uitwedstrijd tegen de nummer drie van de ranglijst, FC Twente. Het gat tussen beide ploegen bedraagt slechts een enkel punt, dus AZ gaat bij winst in Enschede opschuiven naar de plek die aan het eind van de rit een ticket voor de Champions League-voorronde zou betekenen.

Pavlidis

Als AZ in de tweede seizoenshelft hoge ogen wil gooien, dan zou het aanblijven van spits Vangelis Pavlidis weleens cruciaal kunnen zijn. De Griek is met achttien doelpunten samen met Feyenoord-spits Santiago Giménez topscorer van de Eredivisie en wordt bijna vanzelfsprekend in verband gebracht met een fraaie transfer hogerop. Huiberts heeft echter goede hoop dat de trefzekere spits deze winter voor de club behouden kan blijven: "Wij weten dat er heel veel clubs zijn die geïnteresseerd zijn in een goede spits. En Pavlidis is dat. Maar er is nog niemand geweest die zich concreet gemeld heeft. En hij weet zelf ook wel dat als hij zo doorgaat met presteren, hij aan aan het eind van het seizoen waarschijnlijk een heel mooie stap gaat maken."