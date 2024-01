'AZ troeft FC Twente buiten het veld wél af: Tukkers moeten streep zetten door Eredivisiespits'

FC Twente lijkt in de zoektocht naar een vervanger van een streep te moeten zetten door de naam van . Dinsdag kwam naar buiten dat Ugalde op het punt staat om de overstap naar Spartak Moskou te maken en FC Twente Zeefuik op het lijstje had staan als mogelijke vervanger, maar de huidige spits van FC Volendam verkast mogelijk naar AZ.

Fabrizio Romano pakte dinsdag uit met de concrete interesse van Spartak Moskou in Ugalde. FC Twente haalde de Costa Ricaan afgelopen zomer voor vier miljoen euro nog definitief naar Enschede, maar hij staat een paar maanden later dus alweer op het punt om te vertrekken uit de Grolsch Veste. Ugalde zelf bereikte al overeenstemming met Spartak Moskou, dat naar verluidt van plan is om een voor FC Twente recordbedrag te betalen. Het vertrek van Ugalde is sportief aan flinke aderlating voor FC Twente, maar financieel een flinke opsteker.

In de laatste dagen van de winterse transferwindow zal moeten blijken of FC Twente nog een directe vervanger in huis haalt. Door de naam van Zeefuik lijkt de club een streep te moeten zetten. FC Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia maakte dinsdagavond melding van de interesse in Zeefuik. De boomlange spits is inmiddels al een paar jaar actief bij FC Volendam, maar beleeft dit seizoen zijn doorbraak. Hij scoorde vooralsnog driemaal in vijftien competitieduels. Daarmee speelde hij zich niet enkel in de belangstelling van FC Twente, maar ook die van AZ. Volgens dezelfde Ten Voorde lijkt FC Twente naast Zeefuik’ te krijgen en kiest hij ‘waarschijnlijk’ voor de Alkmaarders, schreef de verslaggever donderdagavond op X.

Het is nog onduidelijk of AZ Zeefuik nog deze maand óf na het einde van dit seizoen naar Alkmaar wil halen. Zeefuik is bij FC Volendam in het bezit van een aflopend contract, wat een transfer na afloop van deze jaargang logisch maakt. Niet in de laatste plaats omdat in Alkmaar Vangelis Pavlidis op dit moment nog in de spits loopt en hij een geweldig seizoen zeer waarschijnlijk gaat bekronen met een zomerse overgang. Zeefuik is overigens niet de enige spits die bij FC Twente in beeld was. De Telegraaf meldde al dat de huidige nummer drie van de Eredivisie ook Noah Ohio (Standard Luik), Sydney van Hooijdonk (Bologna) en Myron Boadu (AS Monaco) op het lijstje heeft staan.